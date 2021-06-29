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مؤشرات تدل على تلف زيت ناقل الحركة

منذ ساعة
1838
مؤشرات تدل على تلف زيت ناقل الحركة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يهمل كثير من قائدي السيارات فحص زيت ناقل الحركة وتغييره عند انتهاء صلاحيته، وهو ما يسبب خطورة عالية على أجزاء ناقل الحركة، وقد يسبب تلفه بالكامل.

فمع مرور الوقت يفقد الزيت خصائصه وتزيد الاتساخات به، ويفقد القدرة على القيام بوظائفه، كما يؤثر بالسلب أيضاً على سلوك القيادة، ومن أبرز المؤشرات على تلف زيت ناقل الحركة

– عدم السلاسة في تغيير التعشيقات، خاصة مع ناقل الحركة اليدوي.

– صعوبة إجراء التعشيقة الأولى والثانية، خاصة إذا كان الزيت باردا، وهو ما يشعر معه قائد السيارة بثقل في نقل الحركة

– صدور أصوات غريبة عند تغيير التعشيقة.

ونبه الخبراء على ضرورة تغيير زيت ناقل الحركة بعد السير لمسافة تتراوح من 40 ألف إلى 60 ألف كلم، واستمرار فحصه ومتابعة مواعيد تغييره بشكل منتظم.

تلف
قائدي السيارات
زيت ناقل الحركة
سلوك القيادة

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
حزب وحزب وامتلأت احزاب ولا حزب إلى حزب دستورنا دولة نور ولنا النور دولة مستقرة آمنه على أي حزب لله درك ياقائدنا 🙏
4lovex2
نعم صار حقيقي قلتها انا قبل المخدرات هي السبب بحدوث هذا ولا فيه واحد بعقله الواعي يقتل امه ! وبعدها يقتل شرطي ! نعم...
4lovex2
الكويت لو فيها خير جنست البدون الضعوف إلي لهم سنين ودنين وهم يطالبون بالجنسيه وبعض الدول تعطيك الجنسيه بعد شهر او شهرين مثل أمريكا...
؟؟
وانتم استعدوا ليوم الحساب امام الله
omar
معاهم معاهم عليهم عليهم

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