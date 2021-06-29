مؤشرات تدل على تلف زيت ناقل الحركة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يهمل كثير من قائدي السيارات فحص زيت ناقل الحركة وتغييره عند انتهاء صلاحيته، وهو ما يسبب خطورة عالية على أجزاء ناقل الحركة، وقد يسبب تلفه بالكامل.
فمع مرور الوقت يفقد الزيت خصائصه وتزيد الاتساخات به، ويفقد القدرة على القيام بوظائفه، كما يؤثر بالسلب أيضاً على سلوك القيادة، ومن أبرز المؤشرات على تلف زيت ناقل الحركة
– عدم السلاسة في تغيير التعشيقات، خاصة مع ناقل الحركة اليدوي.
– صعوبة إجراء التعشيقة الأولى والثانية، خاصة إذا كان الزيت باردا، وهو ما يشعر معه قائد السيارة بثقل في نقل الحركة
– صدور أصوات غريبة عند تغيير التعشيقة.
ونبه الخبراء على ضرورة تغيير زيت ناقل الحركة بعد السير لمسافة تتراوح من 40 ألف إلى 60 ألف كلم، واستمرار فحصه ومتابعة مواعيد تغييره بشكل منتظم.