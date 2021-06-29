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الصحة توضح طرق علاج مرض الجنف

منذ ساعة
1683
الصحة توضح طرق علاج مرض الجنف

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضحت وزارة الصحة أن مرض الجنف، هو عبارة عن انحراف أو ميلان في العمود الفقري، ويعتمد علاجه على العمر وشدة الانحناء.

وأشارت إلى أنه يعالج إما بعملية جراحية أو من خلال علاج طبيعي مخصص للحالات البسيطة، مؤكدة على أنه يمكن تخفيف الألم للبالغين عن طريق استخدام مسكنات الألم، أو حقن العمود الفقري.

وأضافت أن التأخر في علاجه قد يزيد من انحاء العمود الفقري، فيما يحمي اكتشافه المبكر من المضاعفات، موضحة أنه يمكن علاجه لدى الأطفال بوضع قالب جبس أو دعامة بلاستيكية.

وتابعت أن من علامات الإصابة به عند الأطفال، وجود بروز في أحد ألوحة الكتف، أو انحناء وميلان في العمود الفقري، أو بروز في الأضلاع من جانب واحد.

وأكدت على أن من العلامات أيضاً أن تكون الملابس غير متناسبة بشكل جيد عند اللبس، أو يكون أحد الوركين أو الكتفين أعلى من الآخر.

وزارة الصحة
العمود الفقري
الجنف
مرض الجنف

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
حسبي الله عليه الخسيس
خالد
ههههههههه الا بيقنعوننا بالكذب إن النساء بالمملكه قديما كانت كاشفات وجيههن ... ههههههههه..... كذابين ونصابين ..... ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .
كلام مليان
اعلني افلاسك وترك المجال الفني وشوفي يحبك ولا لا
كلام مليان
طرف ثابت في الصياح على كل شي
كلام مليان
علم نفسك يا فتى رحيمه

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