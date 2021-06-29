فيديو.. حسام حبيب يعلن قطع علاقته مع والده

القاهرة (صدى):
أعلن الفنان المصري حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن قطع علاقته بوالده، عقب تسريب مقطع صوتي له.
وظهرت شيرين وزوجها في مقطع فيديو لنفي وجود أية خلافات بينهما كما قيل في اليومين الماضيين.
وأعلن حسام حبيب أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء إليه مهما كانت درجة قرابته.
وقال حبيب: "أنا اتأذيت من أقرب الناس ليا، ووالدي مش أول مرة يأذيني، ومش هيفرق عندي صلة القرابة إيه"، متوعدا باتخاذ رد فعل قانوني.
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