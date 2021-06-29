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فيديو.. حسام حبيب يعلن قطع علاقته مع والده

منذ ساعة
1341
فيديو.. حسام حبيب يعلن قطع علاقته مع والده

القاهرة (صدى):
أعلن الفنان المصري حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن قطع علاقته بوالده، عقب تسريب مقطع صوتي له.

وظهرت شيرين وزوجها في مقطع فيديو لنفي وجود أية خلافات بينهما كما قيل في اليومين الماضيين.

وأعلن حسام حبيب أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء إليه مهما كانت درجة قرابته.

وقال حبيب: "أنا اتأذيت من أقرب الناس ليا، ووالدي مش أول مرة يأذيني، ومش هيفرق عندي صلة القرابة إيه"، متوعدا باتخاذ رد فعل قانوني.

https://www.instagram.com/tv/CQr8hKVglK3/?utm_source=ig_web_copy_link

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
حسبي الله عليه الخسيس
خالد
ههههههههه الا بيقنعوننا بالكذب إن النساء بالمملكه قديما كانت كاشفات وجيههن ... ههههههههه..... كذابين ونصابين ..... ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .
كلام مليان
اعلني افلاسك وترك المجال الفني وشوفي يحبك ولا لا
كلام مليان
طرف ثابت في الصياح على كل شي
كلام مليان
علم نفسك يا فتى رحيمه

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