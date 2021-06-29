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بالصور.. جولات ميدانية رقابية لإدارة الساحات استعداداً لموسم الحج

منذ ساعة
1724
بالصور.. جولات ميدانية رقابية لإدارة الساحات استعداداً لموسم الحج

مكة المكرمة (صدى):
حرصت الرئاسة العامة للشؤون المسجد الحرام على تنظيم العديد من الجولات الميدانية الرقابية والفنية بساحات المسجد الحرام خلال هذه الأيام وعلى مدار الساعة.

وجاء ذلك لحل ما يطرأ من أعمال صيانة، ومعالجة جميع الملاحظات، بالتنسيق مع الإدارات الفنية المعنية، واستعداداً لموسم حج هذا العام 1442هـ .

وقال سعادة مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام الأستاذ أحمد المقاطي: إن من أعمال الإدارة تنفيذ التوجيهات عبر الجهاز اللاسلكي، والرفع بالتقارير الميدانية بما يعزز الإيجابيات، وتسجيل الملاحظات وتلافي أسبابها، ومعالجة المشكلات، ووضع الحلول لها.

وأشار إلى أن الإدارة تهدف إلى حوكمة الأعمال وتيسيرها، وتذليل كافة الصعاب للعاملين، وتطوير الخدمات وضمان جودتها، والاستفادة من التقنية الحديثة التي تحقق لقاصدي المسجد الحرام أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة وأمان واطمئنان.

ويذكر أن هذه الأعمال تتم بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وبمتابعة مستمرة من قب وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، وتنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

الحج
المسجد الحرام
شؤون الحرمين

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
نادراً اننا نرى شباب أشراف ومحترمين في الحياة وهذا الشاب مثال حي ونعم التربية هو
4lovex2
لن تتوقف جرائم السرقات والسبب هو تهاون الدولة بتطبيق شرع الله العظيم وهو قطع يد السارق واذا هو يروع الآمنين فالافضل التخلص منه مثل...
ابو محمد 😎 ✍️
كثر الله من امثال هذا الشاب ، الذين يأمرون باالمعروف وينهون عن المنكر ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه .. آمين ..
سلطان
عاش مكتب العمل كذا والأ بلاش لزوم التستر العامل اذا تستر عليه يجلس اربع سنوات او اكثر وانتم تعرفون ذالك لكن الطريقة هذي تضغط...

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