انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف الطلب

وكالات (صدى):
استمر النفط في خسائره، اليوم الثلاثاء، حيث أثار تفشي فيروس كورونا مخاوف بشأن الطلب قبل اجتماع "أوبك+" المقرر عقده هذا الأسبوع، ومتوقع زيادة التحالف لبعض الإنتاج المتوقف.
وهبطت العقود الآجلة في نيويورك بنسبة 0.5% بعد أن تراجعت إلى ما دون 73 دولارًا للبرميل يوم أمس الاثنين، كما هبط برنت بنفس النسبة دون 75 دولاراً.
وتسبب انتشار متحوّر "دلتا" من فيروس كورونا الأكثر عدوى، في ارتفاع حاد في حالات الإصابة ببريطانيا وأدى إلى تجديد القيود وعمليات الإغلاق في مناطق أخرى، بينما في حين أن سوق النفط مشددة، قد يبدي تحالف "أوبك+" قراراً في اجتماع يوم الخميس بشأن إضافة مزيد من الإمدادات في أغسطس.