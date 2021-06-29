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انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف الطلب

منذ ساعة
1885
انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف الطلب

وكالات (صدى):
استمر النفط في خسائره، اليوم الثلاثاء، حيث أثار تفشي فيروس كورونا مخاوف بشأن الطلب قبل اجتماع "أوبك+" المقرر عقده هذا الأسبوع، ومتوقع زيادة التحالف لبعض الإنتاج المتوقف.

وهبطت العقود الآجلة في نيويورك بنسبة 0.5% بعد أن تراجعت إلى ما دون 73 دولارًا للبرميل يوم أمس الاثنين، كما هبط برنت بنفس النسبة دون 75 دولاراً.

وتسبب انتشار متحوّر "دلتا" من فيروس كورونا الأكثر عدوى، في ارتفاع حاد في حالات الإصابة ببريطانيا وأدى إلى تجديد القيود وعمليات الإغلاق في مناطق أخرى، بينما في حين أن سوق النفط مشددة، قد يبدي تحالف "أوبك+" قراراً في اجتماع يوم الخميس بشأن إضافة مزيد من الإمدادات في أغسطس.

 

 

أسعار النفط
خام برنت
العقود الآجلة
فيروس كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
ههههههههه الا بيقنعوننا بالكذب إن النساء بالمملكه قديما كانت كاشفات وجيههن ... ههههههههه..... كذابين ونصابين ..... ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .
كلام مليان
اعلني افلاسك وترك المجال الفني وشوفي يحبك ولا لا
كلام مليان
طرف ثابت في الصياح على كل شي
كلام مليان
علم نفسك يا فتى رحيمه
كلام مليان
هالمريض عايش بنضريه المؤامره وعكس التيار

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