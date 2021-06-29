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وظائف للجنسين بمجال الجرافيك والتسويق بمجموعة جواهر

منذ ساعة
1265
وظائف للجنسين بمجال الجرافيك والتسويق بمجموعة جواهر

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت "مجموعة جواهر" عن توفر وظائف شاغرة للجنسين بمجال التصميم الجرافيكي والتسويق للعمل في محافظة جدة، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وعلى المتقدم لوظيفة "أخصائي تسويق" أن يكون حاصلا على شهادة علمية في مجال التسويق، وخبرة في التسويق الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، وعلى معرفة بطرق الإعلان في تطبيقات التواصل الاجتماعي.

كما اشترطت أن المتقدمة على وظيفة "مصممة جرافيك"، الخبرة في مجال التصميم، والقدرة على التعامل مع برامج التصميم ps, ai, id, ae ، وتصميم مقاطع الموشن جرافيكس ومونتاج الفيديو.

والتقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني موضحاً بها مسمى الوظيفة في العنوان:

[email protected]

وظائف
جدة
المملكة
مجموعة جواهر

التعليقات

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أحدث التعليقات

شيخين١
لاادانة ولاشبهه تحقق معاه ليش باي حق
شيخين١
هاذا الكلام الي يبرد الكبد اهم شي الي يسهلون دخولهم بدون تعاون المهرب مستحيل المخالف دخول البلد
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
المفروض تركوهم يتبادلون اللكمات والضرب الى ان ينتهو من المصارعه
ابو عمار
يعني الششاب دخل بسيارته داخل المنتزه والا الفتيات جالسات بالقرب من طريق السيارات

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