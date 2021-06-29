وظائف للجنسين بمجال الجرافيك والتسويق بمجموعة جواهر

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت "مجموعة جواهر" عن توفر وظائف شاغرة للجنسين بمجال التصميم الجرافيكي والتسويق للعمل في محافظة جدة، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وعلى المتقدم لوظيفة "أخصائي تسويق" أن يكون حاصلا على شهادة علمية في مجال التسويق، وخبرة في التسويق الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، وعلى معرفة بطرق الإعلان في تطبيقات التواصل الاجتماعي.
كما اشترطت أن المتقدمة على وظيفة "مصممة جرافيك"، الخبرة في مجال التصميم، والقدرة على التعامل مع برامج التصميم ps, ai, id, ae ، وتصميم مقاطع الموشن جرافيكس ومونتاج الفيديو.
والتقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني موضحاً بها مسمى الوظيفة في العنوان:
[email protected]