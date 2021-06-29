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أسعار العملات مقابل الريال اليوم الثلاثاء

منذ ساعة
1632
أسعار العملات مقابل الريال اليوم الثلاثاء

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.46912، العملة مقابل الريال الواحد 0.22372

- الدولار: 3.75112، العملة مقابل الريال الواحد 0.26659

- درهم إماراتي: 1.02121، مقابل الريال الواحد 0.97923

- ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.70013

- دينار أردني: 5.29078، مقابل الريال الواحد 0.18901

- دينار كويتي: 12.45869 مقابل الريال الواحد 0.08026

- دينار بحريني: 9.95023، مقابل الريال الواحد 0.10050

- الريال القطري: 1.03024، مقابل الريال الواحد 0.97064

-الدرهم المغربي: 0.42159 مقابل الريال الواحد 2.37196

- الجنيه المصري: 0.23935، مقابل الريال الواحد 4.17801

المملكة
الدولار
الريال
اسعار العملات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يعني الششاب دخل بسيارته داخل المنتزه والا الفتيات جالسات بالقرب من طريق السيارات
اصفر وازرق يا حبي له
لولا برودك داخل الملعب لكنت أفضل لاعب مهاري بعد ابو يعقوب... لكن تبقى لاعب كبير ولك كل الحب والتقدير والاحترام.. وفقك الله أينما تكون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ومعها المسلسلات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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