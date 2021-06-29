أسعار العملات مقابل الريال اليوم الثلاثاء

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.46912، العملة مقابل الريال الواحد 0.22372
- الدولار: 3.75112، العملة مقابل الريال الواحد 0.26659
- درهم إماراتي: 1.02121، مقابل الريال الواحد 0.97923
- ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.70013
- دينار أردني: 5.29078، مقابل الريال الواحد 0.18901
- دينار كويتي: 12.45869 مقابل الريال الواحد 0.08026
- دينار بحريني: 9.95023، مقابل الريال الواحد 0.10050
- الريال القطري: 1.03024، مقابل الريال الواحد 0.97064
-الدرهم المغربي: 0.42159 مقابل الريال الواحد 2.37196
- الجنيه المصري: 0.23935، مقابل الريال الواحد 4.17801