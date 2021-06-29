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محمد الدويش : النصر طرف ثابت في الإثارة والتسويق
منذ 12 ساعة
566
4
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التعليقات
كلام مليان
عدد التعليقات : 628
منذ 8 ساعات
طرف ثابت في الصياح على كل شي
توحة
عدد التعليقات : 2
منذ 5 ساعات
شهد شاهد من اهلها ثابت في الاثارة والبلبلة لكن مو في البطولات
توحة
عدد التعليقات : 2
منذ 5 ساعات
شهد شاهد من اهلها ثابت في الاثارة والبلبلة لكن مو في البطولات
ناقد رياضي
عدد التعليقات : 927
منذ ساعة
صحيح النصر طرف ثابت في كل مباراة يلعبها في إثارة المشاكل والمشاغبات وتعاطف لجنة الحكام معه بتوجيهات الشخصية النافذة النصراويه ولجنة الإنضباط الفاشلة
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أحدث التعليقات
برق امصحا
هههههههههههههههههه احس المريسل وراء هالخبر
abdul
يعني اللي ياكل نبات تكون نفسيته خايسة مثل الخضروات والفواكه اللى جلس تحت الشمس لمدة ساعتين،
علي النافع
والله والف نعم ب عائلة العبدالكريم من اولهم لى اخرهم ما خلو شي كرم وطيبة نفس واحترام ودين من ابوعبدالرزاق الى اصغر واحد مجلسم...
انا
انا بلغت في تطبيق بلدي عن عمال يسرقون فوانيس الشوارع وشهر الى الان مااستلموا البلاغ من الموقع ورفعت شكوى للوزارة ولاحياة لمن تنادي ....
أبو عبدالله الحربي
الجدال فيه او وجود خلل فيه جدال واقعي وجدال خلل بتعبير او فعل والواقعي واقعي لاجدال فيه 😐
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