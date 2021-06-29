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فيديو.. كيفية إلغاء المتقدم للحج حجزه بعد الدفع واسترداد المبلغ

منذ 11 دقيقة
1267
فيديو.. كيفية إلغاء المتقدم للحج حجزه بعد الدفع واسترداد المبلغ

نايف السالم (صدى):
أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه بإمكان المتقدم للحج إلغاء حجزه بعد دفع قيمة الباقة المختارة.

وبينت الوزارة أنه يمكن إلغاء الحجز بعد الدفع، بشرط إلغاء تصريح الحج من منصة "أبشر" أولا، ثم إلغاء الحجز، والتقدم بطلب لاسترداد المبلغ من البوابة الالكترونية.

وكان المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام السعيد، أعلن أن المرحلة الأولى من التسجيل انتهت واستقبلت الوزارة 858 ألف طلب حج، لافتًا إلى أن الآن الرسائل تبعث للمقبولين بأداء مناسب حج هذا العام، والرسائل تأتي تباعًا خلال هذه الأيام.

المملكة
وزارة الحج
الحج
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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا جرير, عن منصور, عن الشعبي, قال: تجالس شتير بن شكل ومسروق فقال شتير: إما أن تحدث ما سمعت من...
ابو عمار
يمكن يستعمل حبوب الشبوه
ابو عمار
هههههههههههههههههههه خلاص وصل حده
ابو عمار
المفروض قتل الزوجه معه لانها هي السبب وهي الخائنه
ابو عمار
يجب ان يكون لدى الشعب وعي ويقاطع البضاعه ذات السعر المرتفع عن مثيلاتها في الاسواق

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