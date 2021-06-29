نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الفريدي: لاعب بالنصر تسبب في خروجي من تشكيلة مباراة مهمة أمام الاتحاد

منذ ساعة
2517
الفريدي: لاعب بالنصر تسبب في خروجي من تشكيلة مباراة مهمة أمام الاتحاد

طلال الغامدي (صدى):
كشف أحمد الفريدي لاعب النصر السابق، عن تسبب أحد لاعبي الفريق، في خروجه من تشكيلة مباراة مهمة أمام فريق الاتحاد.

وقال الفريدي: "عندما كنت لاعبا لنادي النصر كان عندنا مباراة مفصلية مهمة جدا، ضد الإتحاد وكنت أساسي من قبلها بأسبوع ولكن قبل اللقاء بساعات جاء اجتماع ووجدت نفسي خارج التشكيلة بفعل فاعل".

وأشار إلى أن القرار جاء من لاعب بالفريق، مضيفا: "لكن يمكرون ويمكر الله، النصر كان مهزوم، ودخلت في آخر 20 دقيقة، سجلت هدفين، وحقق النصر الدوري".

يذكر أن الفريدي لعب في صفوف الهلال خلال الفترة من 2007 حتى 2012، ثم لعب مع الاتحاد في الفترة من 2012 حتى 2014، ثم مع النصر من 2014 حتى 2019، وانضم لنادي مليلة الإسباني، ولم يستمر لفترة طويلة ليعود إلى الدوري السعودي من بوابة القادسية.

النصر
الاتحاد
المملكة
الفريدي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. طريق الحرام ظلااام وآخرته إجراام ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يهني سعيد بسعيدته .. واحنا مالنا .....!!!!!؟
لللل
الله ما اكبر الارنب تفديه بروحك لو انك موجوده مع العالم بتصورين
د محمد ماجد بخش
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا جرير, عن منصور, عن الشعبي, قال: تجالس شتير بن شكل ومسروق فقال شتير: إما أن تحدث ما سمعت من...
ابو عمار
يمكن يستعمل حبوب الشبوه

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
منذ 8 دقائق 1182
رجل يطلق النار على زوجته أمام مبنى حكومي في إيران
رجل يطلق النار على زوجته أمام مبنى حكومي في إيران
منذ 14 دقيقة 158
فيديو.. ابن مؤسس سمنان القابضة: "الحمدلله أن والدي ترك أرامكو"
فيديو.. ابن مؤسس سمنان القابضة: "الحمدلله أن والدي ترك أرامكو"
منذ 25 دقيقة 1633
زارا البلوشي لمنتقدي ظهورها بالشورت: "الاحترام مو بالملابس"
زارا البلوشي لمنتقدي ظهورها بالشورت: "الاحترام مو بالملابس"
منذ 53 دقيقة 759
الأرجنتين تكتسح بوليفيا برباعية في كوبا أمريكا
الأرجنتين تكتسح بوليفيا برباعية في كوبا أمريكا
منذ 59 دقيقة 1605
الفريدي: لاعب بالنصر تسبب في خروجي من تشكيلة مباراة مهمة أمام الاتحاد
الفريدي: لاعب بالنصر تسبب في خروجي من تشكيلة مباراة مهمة أمام الاتحاد
منذ ساعة 2517
صالح الطريقي : هناك أدلة على صحة احتجاج نادي الجبلين ضد لاعب الطائي
صالح الطريقي : هناك أدلة على صحة احتجاج نادي الجبلين ضد لاعب الطائي
منذ ساعة 336
أحمد الشمراني : أغلب الإعلاميين في البرامج الرياضية " هلاليين ونصراويين "
أحمد الشمراني : أغلب الإعلاميين في البرامج الرياضية " هلاليين ونصراويين "
منذ ساعة 300
فهد الدريهم : الإعلاميين " تحولوا " لمشجعين
فهد الدريهم : الإعلاميين " تحولوا " لمشجعين
منذ ساعة 233
محمد الدويش : النصر طرف ثابت في الإثارة والتسويق
محمد الدويش : النصر طرف ثابت في الإثارة والتسويق
منذ ساعة 287