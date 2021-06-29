الفريدي: لاعب بالنصر تسبب في خروجي من تشكيلة مباراة مهمة أمام الاتحاد

طلال الغامدي (صدى):
كشف أحمد الفريدي لاعب النصر السابق، عن تسبب أحد لاعبي الفريق، في خروجه من تشكيلة مباراة مهمة أمام فريق الاتحاد.
وقال الفريدي: "عندما كنت لاعبا لنادي النصر كان عندنا مباراة مفصلية مهمة جدا، ضد الإتحاد وكنت أساسي من قبلها بأسبوع ولكن قبل اللقاء بساعات جاء اجتماع ووجدت نفسي خارج التشكيلة بفعل فاعل".
وأشار إلى أن القرار جاء من لاعب بالفريق، مضيفا: "لكن يمكرون ويمكر الله، النصر كان مهزوم، ودخلت في آخر 20 دقيقة، سجلت هدفين، وحقق النصر الدوري".
يذكر أن الفريدي لعب في صفوف الهلال خلال الفترة من 2007 حتى 2012، ثم لعب مع الاتحاد في الفترة من 2012 حتى 2014، ثم مع النصر من 2014 حتى 2019، وانضم لنادي مليلة الإسباني، ولم يستمر لفترة طويلة ليعود إلى الدوري السعودي من بوابة القادسية.