الصحة العالمية: استعدوا لجوائح جديدة

جنيف (صدى):
صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، بأنه على المجتمع الدولي التعلم من دروس أزمة فيروس كورونا للاستعداد بشكل مناسب لجوائح مستقبلية.
وقال تيدروس: "علينا جميعا أن نتعلم الدروس التي تعطيها هذه الجائحة، من الضروري فعل كل شيء ممكن من أجل الاستعداد للأوبئة والجوائح الجديدة لمنعها ورصدها والرد عليها بشكل سريع بناء على التغطية الشاملة للخدمات الصحية والإسعاف الطبي الأولي القوي".
وفي سياق منفصل انتقد تيدروس ما وصفه بـ"عدم المساواة والقومية في مجال اللقاحات"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعمق الفجوة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض.