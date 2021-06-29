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الصحة العالمية: استعدوا لجوائح جديدة

منذ 49 دقيقة
1725
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الصحة العالمية: استعدوا لجوائح جديدة

جنيف (صدى):
صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، بأنه على المجتمع الدولي التعلم من دروس أزمة فيروس كورونا للاستعداد بشكل مناسب لجوائح مستقبلية.

وقال تيدروس: "علينا جميعا أن نتعلم الدروس التي تعطيها هذه الجائحة، من الضروري فعل كل شيء ممكن من أجل الاستعداد للأوبئة والجوائح الجديدة لمنعها ورصدها والرد عليها بشكل سريع بناء على التغطية الشاملة للخدمات الصحية والإسعاف الطبي الأولي القوي".

وفي سياق منفصل انتقد تيدروس ما وصفه بـ"عدم المساواة والقومية في مجال اللقاحات"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعمق الفجوة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض.

كورونا
الصحة العالمية
فيروسات
جوائح

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14189
منذ 6 دقائق
لو نعود .. لما عادوا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14189
منذ 5 دقائق
ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء

"ومن الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتد إليها عقول أكابر الأطباء، ولم تصل إليها علومهم وتجاربهم، فالأدوية القلبية، والروحانية، وقوة القلب، واعتماده على الله، والتوكل عليه، والالتجاء إليه، والاطراح والانكسار بين يديه، والتذلل له، والصدقة، والدعاء، والتوبة، والاستغفار، والإحسان إلى الخلق، وإغاثة الملهوف، والتفريج عن المكروب، هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها، فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباء، ولا تجربته، ولا قياسه"

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اتصور ان المجرم فاجئه قبل استعمال السلاح
ابو عمار
الى جهنم و بئس المصير
ابو عمار
يبدو ان هذا النوع من المخدرات هو ما يستعمله جماعة داعش وهذا ما يجعلهم يقتلون الاقربين من عوائلهم
ابو عمار
الله يرحمه ويلهم ذويه الصبر والسلوان . لو كان جذوره فارسيه او عراقيه كان منح الجنسيه منذو ولادته وخصوصا ان امه كويتيه
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
اتركوا الوهيبي في حاله نادر تكلم عن رأي يخصه هو ومانزل قرار ولا بيده شي ولا فرض على احد شي قال وجهة نظره وانتهى...

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