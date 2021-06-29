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علاقة آثمة تنتهي بقتل العشيق بـ 25 طعنة

منذ ساعة
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علاقة آثمة تنتهي بقتل العشيق بـ 25 طعنة

القاهرة (صدى):
أقدم رجل على قتل عشيق زوجته، في مصر، وذلك بعد كشف علاقتهما الآثمة، مسددا له 25 طعنة في أنحاء متفرقة بجسده، ثم تخلص من جثته برميها في مكان مهجور.

وتلقت الشرطة بلاغا بالعثور على جثة مجهولة لرجل في العقد الرابع من عمره، مصاب بطعنات في كافة أنحاء جسده.

وكشفت التحريات الأولية عن هوية المجني عليه، والذي تبين أنه كانت تربطه علاقة آثمة بسيدة متزوجة.

وتوصلت التحريات إلى أن زوج السيدة هو مرتكب الجريمة، وبالقبض عليه وزوجته، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة.

واعترفت الزوجة بإقامة علاقة آثمة مع المجني عليه، وباكتشاف زوجها ذلك، طلب منها استدراجه مرة أخرى إلى مكان العثور عليه لقتله.

مصر
جريمة
قتل
العشيق
علاقة اثمة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14190
منذ ساعة
منع نشر أخبار الجريمة في الصحف العامة ضرورة ملحة لأنها تؤثر سلباً على حياة الناس وخاصة صحتهم النفسية - فليس الكل أقوياء وقادرين على استيعاب الطفرة الشيطانية وموجة التخريب والعبث والعنف الأسري .. فليتحرك المختصون !
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50972
منذ 13 دقيقة
المفروض قتل الزوجه معه لانها هي السبب وهي الخائنه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14190
منذ دقيقة
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا جرير, عن منصور, عن الشعبي, قال: تجالس شتير بن شكل ومسروق فقال شتير: إما أن تحدث ما سمعت من ابن مسعود فأصدّقك, وإما أن أحدّث فتصدّقني فقال مسروق: لا بل حدث فأصدّقك, فقال: سمعت ابن مسعود يقول: إن أكبر آية فرجا في القرآن ( يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ) فقال مسروق: صدقت.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا جرير, عن منصور, عن الشعبي, قال: تجالس شتير بن شكل ومسروق فقال شتير: إما أن تحدث ما سمعت من...
ابو عمار
يمكن يستعمل حبوب الشبوه
ابو عمار
هههههههههههههههههههه خلاص وصل حده
ابو عمار
المفروض قتل الزوجه معه لانها هي السبب وهي الخائنه
ابو عمار
يجب ان يكون لدى الشعب وعي ويقاطع البضاعه ذات السعر المرتفع عن مثيلاتها في الاسواق

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