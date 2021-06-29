علاقة آثمة تنتهي بقتل العشيق بـ 25 طعنة

القاهرة (صدى):
أقدم رجل على قتل عشيق زوجته، في مصر، وذلك بعد كشف علاقتهما الآثمة، مسددا له 25 طعنة في أنحاء متفرقة بجسده، ثم تخلص من جثته برميها في مكان مهجور.
وتلقت الشرطة بلاغا بالعثور على جثة مجهولة لرجل في العقد الرابع من عمره، مصاب بطعنات في كافة أنحاء جسده.
وكشفت التحريات الأولية عن هوية المجني عليه، والذي تبين أنه كانت تربطه علاقة آثمة بسيدة متزوجة.
وتوصلت التحريات إلى أن زوج السيدة هو مرتكب الجريمة، وبالقبض عليه وزوجته، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة.
واعترفت الزوجة بإقامة علاقة آثمة مع المجني عليه، وباكتشاف زوجها ذلك، طلب منها استدراجه مرة أخرى إلى مكان العثور عليه لقتله.