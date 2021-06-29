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فيديو.. مسن تركي: "إذا دخل أعضاء حزب أردوغان الجنة فأنا لا أريد الدخول"

منذ ساعة
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فيديو.. مسن تركي: "إذا دخل أعضاء حزب أردوغان الجنة فأنا لا أريد الدخول"

أنقرة (صدى):
أعرب مسن تركي عن استياءه من سياسة رئيس بلاده رجب طيب أردوغان وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم.

وقال المواطن التركي في تقرير تلفزيوني: "إذا دخل أعضاء حزب العدالة والتنمية الجنة، فأنا لا أريد دخول الجنة".

وأضاف: "لقد دمر أردوغان البلد، وباعها لليهود والقطريين، وإذا كان أردوغان واثق من نفسه، فعليه إجراء انتخابات مبكرة فورا وسنلقنه درسًا".

وتابع: "لقد قضى على البلد، وانتشر الفساد، وأصبحت تركيا دولة مافياوية بوليسية، وفصل كل القضاة الشرفاء في البلد، وأردوغان بحاجة لتلقينه درسا في الانتخابات القادمة".

ويعاني الشعب التركي بسبب سياسة أردوغان، التي كانت سببا في انهيار اقتصاد البلاد، وانتشار البطالة، وارتفاع معدلات الانتحار بسبب الفقر وغلاء الأسعار.

وشهدت تركيا في الفترة الأخيرة إصرار النظام على تنفيذ مشروع "قناة إسطنبول" بتكلفة 15 مليار دولار، وسط انتقادات من المعارضة لما وصفته بـ"المشروع المجنون"، الذي سيلحق أضرارا واسعة بالبيئة، كما وصفه خبراء بأنه "كارثة بيئية وحضرية".

قطر
تركيا
اردوغان
حزب العدالة والتنمية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14183
منذ 4 دقائق
قلبه مليان

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اتصور ان المجرم فاجئه قبل استعمال السلاح
ابو عمار
الى جهنم و بئس المصير
ابو عمار
يبدو ان هذا النوع من المخدرات هو ما يستعمله جماعة داعش وهذا ما يجعلهم يقتلون الاقربين من عوائلهم
ابو عمار
الله يرحمه ويلهم ذويه الصبر والسلوان . لو كان جذوره فارسيه او عراقيه كان منح الجنسيه منذو ولادته وخصوصا ان امه كويتيه
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
اتركوا الوهيبي في حاله نادر تكلم عن رأي يخصه هو ومانزل قرار ولا بيده شي ولا فرض على احد شي قال وجهة نظره وانتهى...

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