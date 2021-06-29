فيديو.. مسن تركي: "إذا دخل أعضاء حزب أردوغان الجنة فأنا لا أريد الدخول"

أنقرة (صدى):
أعرب مسن تركي عن استياءه من سياسة رئيس بلاده رجب طيب أردوغان وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم.
وقال المواطن التركي في تقرير تلفزيوني: "إذا دخل أعضاء حزب العدالة والتنمية الجنة، فأنا لا أريد دخول الجنة".
وأضاف: "لقد دمر أردوغان البلد، وباعها لليهود والقطريين، وإذا كان أردوغان واثق من نفسه، فعليه إجراء انتخابات مبكرة فورا وسنلقنه درسًا".
وتابع: "لقد قضى على البلد، وانتشر الفساد، وأصبحت تركيا دولة مافياوية بوليسية، وفصل كل القضاة الشرفاء في البلد، وأردوغان بحاجة لتلقينه درسا في الانتخابات القادمة".
ويعاني الشعب التركي بسبب سياسة أردوغان، التي كانت سببا في انهيار اقتصاد البلاد، وانتشار البطالة، وارتفاع معدلات الانتحار بسبب الفقر وغلاء الأسعار.
وشهدت تركيا في الفترة الأخيرة إصرار النظام على تنفيذ مشروع "قناة إسطنبول" بتكلفة 15 مليار دولار، وسط انتقادات من المعارضة لما وصفته بـ"المشروع المجنون"، الذي سيلحق أضرارا واسعة بالبيئة، كما وصفه خبراء بأنه "كارثة بيئية وحضرية".