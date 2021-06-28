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شيرين عبد الوهاب: "جوزي بيحبني أكثر من نفسه"

منذ 39 دقيقة
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شيرين عبد الوهاب: "جوزي بيحبني أكثر من نفسه"

القاهرة (صدى):
على خلفية الأزمة التي أثيرت في الساعات الماضية بشأن تسريب صوتي لوالد الفنان المصري حسام حبيب، والذي كشف عن تخطيطه لنهب ثروة زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب والزواج عليها، خرجت المطربة المصرية لتطمئن جمهورها وتوضح حقيقة الأمر.

وقالت شيرين، ردا على التسجيل الصوتي المنسوب لوالد زوجها: "عايزة أطمن كل الناس اللي بتحبني، أنا بخير، ومفيش أي نوع من الخطر عليا ولا على حياتي، حسام جوزي إنسان من أنضف رجالة الدنيا، وإنسان محترم ومتربي وبيحبني أكتر من نفسه، وميستاهلش كم القسوة ده منكم".

وأضافت: "حسام ربنا هو اللي بعتهولي، وربنا مش هيعملي حاجة وحشة، وحسام بيحبني أكتر من نفسه أنا وبناتي".

وبشأن محاولته لنهب ثروتها، قالت شيرين: "مفيش أي توكيلات باسم حسام حبيب، والفيز بتاعتي مش معاه، وكل الكلام ده مش مظبوط، أنا جوزي راجل متأصل وابن ناس ومن عيلة محترمة أوي أوي، ومقبلش أن حد يتكلم عنه كده لا هو ولا أمه".

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مصر
شيرين
حسام حبيب

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14182
منذ 12 دقيقة
وش اللي ما منها وجع الرأس .. إنه يقول لها بحبك موت .. وبحبك كثير .. أما هذه " بحبك أكثر من نفسي " صدقوني كأنها ركبة في الصدر

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