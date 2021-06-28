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نائب إيراني يتهم روحاني بـ"النهب" ويطالب بمحاكمته

منذ ساعة
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نائب إيراني يتهم روحاني بـ"النهب" ويطالب بمحاكمته

طهران (صدى):
اتهم عضو البرلمان الإيراني عن التيار الأصولي المتشدد، محسن دهنوي، أمس الإثنين، الرئيس حسن روحاني بنهب البلاد، مطالبا بمحاكمته.

وقال دهنوي، إنه يجب محاكمة حسن روحاني الذي ستنتهي ولايته في أغسطس، ونائبه إسحاق جهانجيري، بتهمة نهب وتقسيم 60 مليون طن من احتياطي ذهب البلاد و18 مليار دولار، بين معارفهما وأصدقائهما.

يذكر أن البرلمان الإيراني صوت بالأغلبية، على اعتبار حسن ‎روحاني منتهكا للبندين 77 و 125 من الدستور الإيراني، وتنصان على وجوب تصويت البرلمان على أي ميثاق واتفاقية أو عقد أو معاهدة دولية قبل أن يحوز توقيع الرئيس الإيراني.

إيران
البرلمان
روحاني
الدستور الايراني

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129870
منذ 54 دقيقة
كلهم خونة مجرمون ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14182
منذ 25 دقيقة
ما من شك

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سلطان
مطرود اسيا عندة 7 بطولات اسيا وزعيم اسيا وبطلها وانت وش عندك قراطيس وخلاقين وثرثرة فقط.
سلطان
مطرود اسيا عندة 7 بطولات اسيا وزعيم اسيا وبطلها وانت وش عندك قراطيس وخلاقين وثرثرة فقط.
د محمد ماجد بخش
أفراح وتهاني
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