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الجوازات: أكثر من 200 ألف قرار بالسجن والغرامة والترحيل بحق مخالفي الإقامة والعمل

منذ 24 دقيقة
1437
الجوازات: أكثر من 200 ألف قرار بالسجن والغرامة والترحيل بحق مخالفي الإقامة والعمل

الرياض (صدى):
أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بجوازات المناطق المختلفة 274،849 قرارًا إداريًا بحق مواطنين، ومقيمين، ووافدين للمدة من 1 / 1 / 1442 هـ حتى 13 / 11 / 1442 هـ.

ويأتي ذلك نظير مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث تنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة، والتشهير، والترحيل للمقيمين والوافدين المخالفين ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.

ودعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد إلى عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

وبيّنت أنه مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يكون عرضة للعقوبات التي تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وأكدت المديرية العامة للجوازات على جميع المواطنين والمقيمين التعاون معها من خلال الإبلاغ عن مخالفي أنظمة العمل وأمن الحدود بالاتصال على الرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم 999 في جميع مناطق المملكة.

السجن
الجوازات
المقيمون
الغرامة
المواطنون

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابوراكان٣١٣٢
هذولا حراميه وطب عليهم صاحبها وسنعهم لكن مايبى للمجنون الا اجن منه وكلن حلاله غالي عليه
ميمو
وين ماشفت
العالمي
هذا الاعلامي شكله مقهور على صفقة اتالسكا وابو بكر وواضحه الغبنه عليه صار يبربر محد فاهم عليه ما يدري ان هذولا المحترفين بيقلبو ضحكه...
الاستثنائي
ماثرو الا اللي مثلهم حثاله اما الشعب المتزن والعاقل لو مليون مشهور مياثر فيه اغلبهم معاه سادس ابتدائي او متوسط في مقاطع غبيه انشهر...

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