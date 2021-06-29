نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو.. كويتية: "لو موجودة بموقع مقتل الشرطي كنت أفدي بروحي"

منذ ساعة
2167
فيديو.. كويتية: "لو موجودة بموقع مقتل الشرطي كنت أفدي بروحي"

خالد الظفيري (صدى):
استنكرت فتاة كويتية قيام بعض الأشخاص بتصوير حادثة مقتل رجل الأمن الذي قُتل غدرًا على يد مقيم سوري، أمس الاثنين.

وقالت الفتاة: "شنو قاعد يصير بالديرة، شنو قاعد يصير بالكويت، بدل انا أوقف أصور، أوقف أساعد صديقي، أوقف استنجد".

وأضافت: "لو انا كنت موجودة، ما كنت راح أسكت على الوضع هذا، كنت راح أفدي بروحي، بس لأني أنقذ الشخص هذا".

وحرصت "صدى" على تغطية تفاصيل الواقعة التي هزت الشارع الكويتي، إذ تم القبض صباح أمس الأثنين، على شخص سوري، قتل رجل مرور ووالدته طعنًا، ثم فارق الحياة بعد إصابته بيده وقدمه، خلال تبادل إطلاق النار بينه وبين رجال الأمن.

وكان الجاني قد طعن والدته عدة طعنات بسبب خلاف بينهما على المال، ليقوم بعدها بقتل رجل مرور في الشارع العام بعد طعنه عدة طعنات قاتلة كما سرق سلاحه وهرب وذلك عندما استوقفه لارتكابه مخالفة مرورية.

بالفيديو .. الشرطي المقتول في المهبولة سعودي من أم كويتية

سوريا
جريمة
قتل
الكويت

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابوراكان٣١٣٢
هذولا حراميه وطب عليهم صاحبها وسنعهم لكن مايبى للمجنون الا اجن منه وكلن حلاله غالي عليه
ميمو
وين ماشفت
العالمي
هذا الاعلامي شكله مقهور على صفقة اتالسكا وابو بكر وواضحه الغبنه عليه صار يبربر محد فاهم عليه ما يدري ان هذولا المحترفين بيقلبو ضحكه...
الاستثنائي
ماثرو الا اللي مثلهم حثاله اما الشعب المتزن والعاقل لو مليون مشهور مياثر فيه اغلبهم معاه سادس ابتدائي او متوسط في مقاطع غبيه انشهر...

أخر الأخبار

فيديو..آل الشيخ: قرار مكبرات الصوت لم يحرم حلالًا وهناك ممسوخين لا هم لهم إلا المملكة
فيديو..آل الشيخ: قرار مكبرات الصوت لم يحرم حلالًا وهناك ممسوخين لا هم لهم إلا المملكة
منذ دقيقتين 1050
الجوازات: أكثر من 200 ألف قرار بالسجن والغرامة والترحيل بحق مخالفي الإقامة والعمل
الجوازات: أكثر من 200 ألف قرار بالسجن والغرامة والترحيل بحق مخالفي الإقامة والعمل
منذ 24 دقيقة 1432
الإطاحة بـ 10 مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم مواد مخدرة
الإطاحة بـ 10 مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم مواد مخدرة
منذ 29 دقيقة 1488
سويسرا تُقصي فرنسا من يورو 2020
سويسرا تُقصي فرنسا من يورو 2020
منذ 40 دقيقة 1604
فيديو.. كويتية: "لو موجودة بموقع مقتل الشرطي كنت أفدي بروحي"
فيديو.. كويتية: "لو موجودة بموقع مقتل الشرطي كنت أفدي بروحي"
منذ ساعة 2167
زوجان يقتلان طفلهما بالتبني بسكب الماء المغلي عليه
زوجان يقتلان طفلهما بالتبني بسكب الماء المغلي عليه
منذ ساعة 592
بالفيديو.. متحدث الأمن العام: لا تهاون مع العمالة المخالفة والسجن والغرامة لمن يُسهل دخولهم
بالفيديو.. متحدث الأمن العام: لا تهاون مع العمالة المخالفة والسجن والغرامة لمن يُسهل دخولهم
منذ ساعة 2166
الصحة: أخذ لقاح كورونا يحميك من الإصابة بمضاعفات الفيروس المستجد بنسبة 90% 
الصحة: أخذ لقاح كورونا يحميك من الإصابة بمضاعفات الفيروس المستجد بنسبة 90% 
منذ ساعتين 1814
الصحة تكشف عن شروط ومدة التعافي من فيروس كورونا 
الصحة تكشف عن شروط ومدة التعافي من فيروس كورونا 
منذ ساعتين 2157
وزير الخارجية : نتطلع لوضع حد لمعاناة الشعب السوري
وزير الخارجية : نتطلع لوضع حد لمعاناة الشعب السوري
منذ ساعتين 1922