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فيديو..مواطن يتفاجأ بانخفاض أسعار منتجات المراعي في مصر عن المملكة

منذ يومين
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فيديو..مواطن يتفاجأ بانخفاض أسعار منتجات المراعي في مصر عن المملكة

نايف السالم (صدى):
تفاجأ مواطن أثناء تسوقه بأحد المتاجر في مصر، بانخفاض أسعار منتجات شركة المراعي، عن الأسعار الموجودة في المملكة.

ووثق المواطن مقطع فيديو من داخل السوبر ماركت، والذي أظهر خلاله أن سعر لتر اللبن من الشركة الشهيرة هو 14 جنيها مصريا ما يعادل 3 ريال فقط.

وكانت "صدى" قد نشرت تصريحات الإعلامي فيصل العبد الكريم بخصوص أزمة ارتفاع أسعار بعض المنتجات، لا سيما الألبان، حيث أوضح أن هناك بدائل من مصانع وطنية صغيرة بسعر أقل ولكن لايستطيعون دخول الهايبرات بسبب ضغط الشركات،وجنسيات مدراء المشتريات -على حد قوله-.

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مصر
المملكة
مواطن
المراعي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51043
منذ يومين
الاسعار في مصر اقل من السعوديه يعود الى دخل الفرد
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129957
منذ يومين
افاا يا ذا العلم الاقشر ..

.. ذكّرني بقول القايل // أسد علي وفي الحروب نعامة ..
faeiz1122
faeiz1122 عدد التعليقات : 2662
منذ يومين
للأسف مو بس الألبان أغلب المنتجات بالخارج أسعارها أرخص من الأسعار اللي هنا بالسعودية والسبب إستغلال الشركات و لاحسيب و لارقيب المسؤولين نايمين
جلباخ
جلباخ عدد التعليقات : 17
منذ يومين
يعود لرداء عمل وزارة التجاره وحماية المستهلك
اجلس في بيتك
اجلس في بيتك عدد التعليقات : 67
منذ يومين
والله صدقت لا حسيب ولا رقيب والشكوى لله وحده ماغيره .... احنا خلاص تعبنا ومافيه اي فايدة لا حياة لمن تنادي ... كل شيء تغير
جمول
جمول عدد التعليقات : 1
منذ يومين
حنا شاطرين بالصياح و النياح

قاطعو الشركات الجشعه حتى يعرفو ان المستهلك هو اساس بقائها
سويلم الهزيمي
سويلم الهزيمي عدد التعليقات : 23
منذ يومين
سبب غلا الالبان اتوقع الضريبه عس الله يرحم الحال
Reem
Reem عدد التعليقات : 254
منذ يومين
اجل نروح نقضي من مصر ونرجع للسعوديه
محمد الغامدي
محمد الغامدي عدد التعليقات : 18
منذ يومين
مو بس المراعي .. حتى الصافي ونادك ابشركم زودو في الاسعار ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14187
منذ يومين
تشكر المراعي ويشكر القائمين عليها وتشكر الأبقار السفينة المحملة بالحليب ومشتقاته
نشكر الجميع من بقعة بقعة رقعة رقعة صقعة صقعة
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 26
منذ يومين
للاسف تصنع الالبان بالسعوديه وتباع داخل السعوديه باسعار عاليه وتشحن وتظاف رسوم الشحن وتباع بمصر بسعر اقل معادله مقلوبه ووزاره التجارة نائمه وحمايه المستهلك اسم بدون حضور
العلم
العلم عدد التعليقات : 18
منذ يومين
حتى الدخان قيمة الدخان البكت المارلبورو ب ٥﷼ في اليمن
بومشعل
بومشعل عدد التعليقات : 4
منذ يومين
بسبب الضريب اللي فرضت عليهم لان اللي رفع الضرايب مافكر بالمواطن
أبو رياض الحربي
أبو رياض الحربي عدد التعليقات : 91
منذ يومين
قسم بالله شي يقهر وين وزارة التجارة وين هيئة الفساد وين ماوجهت غلا في غلا
شعب مظلوم قسم بالله حسبي الله ونعم الوكيل بسسس
محمد
محمد عدد التعليقات : 9
منذ يومين
تبون تموتون قهر حتى النفط اللي نصدره لهم مصر أرخص مننا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14187
منذ يومين
دموعك أهم شيء حافظ عليها ..
نبيل
نبيل عدد التعليقات : 75
منذ يومين
شي طبيعي يزيدون في الاسعار
نبيل
نبيل عدد التعليقات : 75
منذ يومين
شي طبيعي يزيدون في الاسعار
ااوفا طبعي
ااوفا طبعي عدد التعليقات : 1901
منذ يومين
الضريبه هي السبب
ااوفا طبعي
ااوفا طبعي عدد التعليقات : 1901
منذ يومين
الضريبه هي السبب
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51043
منذ يوم
يجب ان يكون لدى الشعب وعي ويقاطع البضاعه ذات السعر المرتفع عن مثيلاتها في الاسواق
مرزوق
مرزوق عدد التعليقات : 6
منذ يوم
في اعتقادي الحالي ان المواطن هو الدولة والدولة هي المواطن وأن إلي يرغب إلحاق الضرر باالمواطن هدفه الأساسي هو إلحاق الضرر باقتصاد الدولة ولاالمواطنيها. لكن حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 269
منذ يوم
هي وقفت على الألبان فقط ..!!؟؟
شوفوا بعض الأدويه التي تصنع عندنا ..
كم سعرها عندنا ..
وكم سعرها في دول ثانيه مثل مصر ..
ستتفاجئون من الفرق الكبير ..
للأسف ..
هذا مفهوم الوطنيه عند بعض التجار
إنهش .. إنهش .. كل ماتستطيع أن تصل إليه يدك
وأما الرحمة .. والوطنيه .. فليس لها مكان في قاموسهم للأسف ..
ويصف الحال .. بعض كبار السن
في التعامل مع أمور وطنيه .. وأمور أجنبيه .. بقوله :
صوبهم غفور رحيم ..
وصوبنا .. شديد العقاب ..!!؟؟
لقد أجاد الوصف لهؤلاء التجار الذين يستغلون أبناء وطنهم ..
بينما تأخذهم الرحمة والشفقة ..
حينما يتعاملون مع الأخرين ..
وليست الرحمة والشفقة فقط هي التي تجعلهم يتساهلون في الأسعار ويخفظونها
ولكن الحرص على تسويق منتجاتهم .. والإكتفاء بالربح القليل من الاخرين ..
أما الوطن .. وأبنائه .. فيجب عليهم أن يدفعوا .. ويشجعوا الصناعات (الوطنيه ) !!؟؟
والتي هي جيوب التجار الجشعين .
السعوديه في قلوبنا
السعوديه في قلوبنا عدد التعليقات : 3
منذ يوم
❤️❤️❤️❤️❤️❤️السعوديةالعظما❤️❤️❤️❤️❤️
اناسعودي واحب السعوديه
اناسعودي واحب السعوديه عدد التعليقات : 3
منذ يوم
السعوديةالعظما

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أحدث التعليقات

نعيم الحربي
جهنم كثيرة عليك يامجرم ياقاتل ومعذب المعتقلين في سجون غونتنامو
د محمد ماجد بخش
( وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون )
نعيم الحربي
جهنم كثيرة عليك يامجرم ياقاتل ومعذب المعتقلين في سجون غونتنامو
د محمد ماجد بخش
يسلط الله من يشاء على من يشاء من عباده ويفعل الله ما يشاء
د محمد ماجد بخش
وهنا ينتهي معكم الإرسال

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