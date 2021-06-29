الشيخ"سالم بن سلطان القاسمي" راعياً فخرياً لمؤتمر الشائعات الإلكترونية لفرسان السلام

حسين العلي (صدى):
رعى سعادة الشيخ المهندس / سالم بن سلطان القاسمي - ( عضو المجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة - و رئيس دائرة الطيران المدني في إمارة رأس الخيمة - وعضو مجلس السمو والرفعه فرسان السلام ) -
" المؤتمر الدولي للتوعية الأمنية والإجتماعية لمكافحة الشائعات الإلكترونية " والذي نظمته " فرسان السلام " برئاسة سعادة الدكتور / أمين أبو حجلة - ( رئيس فرسان السلام ) - بالتعاون مع - ( جامعة الاعمال والتكنولوجيا من المملكة العربية السعودية ) - الذي حضر ممثلا عنها سعادة الأستاذ / باسم بن عبدالعزيز إدريس - ( مسؤول التسويق و التطوع في الجامعة ) - وبحضور شرفي فخري لسمو الاميرة / البندري بنت محمد حرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود - ( الرئيس الفخري لمجلس نبع الخبراء الدولي لفرسان السلام وعضو مجلس السمو والرفعه ) - وسعادة المهندس / فتحي جبر عفانة - ( الرئيس التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء عضو الهيئة الاإستشارية العليا فرسان السلام - ضيف الشرف الفخري ) - وسعادة الدكتورة / تمارا القولاغاصي - ( رئيس الاتحاد الأمريكي الدولي للتعليم وعضو الهيئة الاستشارية العليا فرسان السلام ضيف الشرف الفخري ) - وسعادة الإعلامي / مكي آل سالم - ( ممثل مجلس نبع الخبراء الدولي لفرسان السلام عضو الهيئة الاستشارية العليا فرسان السلام ) - وحضور شرفي لسعادة المستشارة / خلود طاهر الشمري - ( عضو الهيئة الاستشارية العليا فرسان السلام ) - وسعادة الدكتور / عبدالعزيز آل حسن - ( عضو الهيئة الاستشارية العليا فرسان السلام مقرر عام المؤتمر ) - و بحضور دولي واسع من - ( ٢٩ ) - دولة ، وعدد ( ٨٦٠ ) - مشارك .
و افتتح رئيس المؤتمر سعادة الدكتور / امين ابو حجلة - كلمته مرحبا بالشيخ المهندس / سالم القاسمي - راعي المؤتمر - وسمو الأميرة / البندري بنت محمد - وضيوف الشرف ، وشريك المؤتمر الإستراتيجي ، يسعدني أن نلتقي معكم اليوم في المؤتمر الدولي الهام تحت عنوان ( التوعية الأمنية والإجتماعية لمكافحة الشائعات الإلكترونية ) - الذي جاء لأهمية توعية المجتمع بخطورة نشر الشائعات أو تداولها ، و لترسيخ مباديء السلم المجتمعي ، ونشر المحبة والحوار والتآخي ونبذ الكراهية ، ويدعونا للتكاتف والتآلف التي تدفع المجتمع إلى الأمام وتعزز القيم والإحترام المتبادل ، مما ينعكس إيجابياً على ضمان الأمن والإستقرار الداخلي لأي دولة .
و معربا عن فخره بتوأمة الشراكة مع - ( جامعة الأعمال والتكنولوجيا من المملكة العربية السعودية ) - و رعايتها الأعمال التطوعية التى تخدم المجتمعات ومرحبا بالمتحدثين الكرام اصحاب القامات العالية الغالية علينا التي كان لهم بصمات مؤثرة على المستوى الوطني والعربي والدولي في الخدمة الإنسانية و نشر الإيجابية أعضاء فرسان السلام والذين نكن لهم كل تقدير وإحترام ومحبة .
مختتما أتمنى النجاح والتوفيق في أعمال هذا المؤتمر الذي نرجو أن تصبوا قرارته وتوصياته إلى حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا جميعاً من أجل توفير حياة كريمة ملؤها الرخاء والإزدهار لشعوبنا .
حيث جاء هذا المؤتمر تعزيزاً للتوعية المجتمعية من مخاطر الشائعات الإلكترونية وكيفية مواجهتها .
وافتتح الراعي الفخري للمؤتمر سعادة الشيخ المهندس / سالم بن سلطان القاسمي - كلمته : أتشرف بمشاركتكم اليوم في هذا المؤتمر الهام في ظل الظروف الحالية ، مرحبا بالدكتور / امين ابو حجلة - وصاحبة السمو الأميرة / البندري بنت محمد -
متحدثا أنه لاشك أن المؤتمر مبادرة طيبة وجليلة المعنى والأهداف ، موجها شكره لمنظمي الحدث والمنصة ، مشيدا بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لصدها الشائعات المغرضة وساهمت في تعزيز الإستقرار التنموي و الإقتصادي وفي تلاحم أبناء المجتمع وإستقرارهم ، وأكد على حرص الإمارات الإرتقاء في مقدمة الدول وتصديها لمروجي الشائعات .
وأشار أن الشائعات ومن يقف وراءها على الصعيد المتلقي والمستهدفين يجب توفير حلول رادعة والقضاء على الشائعة في مهدها .
راجياً من المؤتمر ومخرجاته المثمرة للحد ومكافحة الشائعة مختتمًا مقدما شكره البالغ للمساهمة الجليلة والنجاح للمؤتمر .
وتم تكريم الشيخ من فرسان السلام " بدرع ووسام سياج الوطن " للدور الكبير الذي تقومون به في نشر ثقافة السلم المجتمعي .
وتحدثت سمو الأميرة / البندري بنت محمد - مرحبة بالشيخ / القاسمي - راعي الموتمر والدكتور / أمين أبو حجلة -
و أعضاء فرسان السلام - ومن دواعي سرورها المشاركة في الموتمر الهام لما يعكس أسمى روابط الأخوة بين الجامعة وفرسان السلام ، الشائعات المتداولة الإلكترونية وتسليط الضوء لكشف أثرها والقضاء عليها ، والإضافة إلى عرض تشريعات و دور الجامعة الكبير في تقديم التوصيات والدور الكبير لفرسان السلام في المجتمع العربي و عن روابط الأخوة بين السعودية والأردن ودول الخليج مختتمة ترجو النجاح للمؤتمر .
وتحدث سعادة الأستاذ / باسم بن عبدالعزيز إدريس - مسؤول التسويق والتطوع لجامعة الاعمال والتكنولوجيا - مقدما تحية ملؤها المحبة للحضور والمنظمين لطلبة الجامعة الحاضرين معربا عن مشاركة الجامعة في موضوع هام جدا في هذا الوقت الحاضر ، لما لها أهمية بالغة ، وتحدث عن الجامعه وإهتماماتها في التصدي للشائعات ونقل المعلومة والتحقق والدقة .
و أشاد إلى الجهود الحكومية ومحاربتها بشتى الطرق والوسائل وردعها .
وتحدث سعادة المهندس / فتحي جبر عفانة - أنه يطيب لي اليوم مشاركتكم كضيف شرف فخري للمؤتمر الدولي التوعية الأمنية والإجتماعية لمكافحة الشائعات الإلكترونية لفرسان السلام ، لإلقاء الضوء على أهمية التوعية في المجتمعات من أخطار الشائعات ، وضررها المباشر ، ومناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه أفراد المجتمع ، وكافة شرائحه ، للإطلاع على التجارب الدولية والخبرات في هذا السياق ، والإستفادة ورسم رؤى مستقبلية لترسيخ الفكر البناء والحصانة المجتمعية .
وتحدث سعادة الدكتور /عبدالعزيز آل حسن - مقرر عام الموتمر عن الأهمية البالغة في الطرح البناء لعنوان الموتمر وإختيار المتحدثين والإشراف العام ، والجهود المكللة بالنجاح .
ويذكر أن الأخير قد قام بطرح العنوان والمحاور والأهداف لفرسان السلام التي أخدت على عاتقها تبني الطرح الهادف وكان له ورقة بعنوان - ( دور الفرد والمجتمع والأسرة في مواجهة الشائعات ) .
ومداخلة خاصة من سعادة الدكتور / خالد السلامي - تحت عنوان - ( الامن الإلكتروني ) -
رئيس جمعية الإمارات لذوي الإعاقة .
بدوره تقدم المتحدثون بأوراقهم النقاشية العلمية في هذا المؤتمر والذي ترأس ادارة جلساته سعادة المستشارة / ابتهاج خليفة - عضو الهيئة الاستشارية العليا لفرسان السلام ومتحدثا رئيسيا في الموتمر بورقة تحت عنوان - ( مفهوًم الشائعات بوجه عام والإلكترونية بوجه خاص ) .
وتحدث عطوفة المستشار / رمزي رشدي الدبك - عن - ( الجهود الامنية في مواجهة الشائعات ) .
وتحدث سعادة المحامي المستشار / عبدالله الكعبي - ( ماهية وكيفية مواجهة الشائعات ) .
وتحدث سعادة الدكتور / فيصل العنزي - ( الجهود الاجتماعية لمواجهة الشائعات ) .
وتحدث سعادة المستشارة / لمى الصفدي - ( أثر وسائل التواصل الإجتماعي في ترويج الشائعات ) .
و تحدث سعادة الدكتور الإعلامي / جمعان العازمي -
( الإعلان الالكتروني والحد من الشائعات ) .
وتحدث الاستاذ / عاصم شايع - ( الفرق بين الإشاعة و الشائعة ) .
وتحدث المحامي / مروان أبو الجدايل - ( الأثر القانوني المترتب على بث الشائعات ) .
وتحدث سعادة المهندس / طلعت الرحالي - ( دور التقنية في دحض الشائعات ونشر المعلومات ) .
وفي الختام تقدم الشكر للمنسق العام الأستاذة / صفاء نصيرات - للجهود المميزة لتنظيم والتنسيق عالي الأداء و الإتصال الفعال
و التحضير لهذا الحدث الهام .
و إلى سعادة الأستاذ / عبدالمنعم آل حمود - مدير منصة - ( استثمر وقتك ) لإدارة المؤتمر عبر منصة - ( زووم ) - و جهوده الفعالة والاداء المميز .