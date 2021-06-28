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فتاة تثير رعب الناس بإطلاق النار
منذ 5 ساعات
1851
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابوراكان٣١٣٢
هذولا حراميه وطب عليهم صاحبها وسنعهم لكن مايبى للمجنون الا اجن منه وكلن حلاله غالي عليه
ميمو
وين ماشفت
العالمي
هذا الاعلامي شكله مقهور على صفقة اتالسكا وابو بكر وواضحه الغبنه عليه صار يبربر محد فاهم عليه ما يدري ان هذولا المحترفين بيقلبو ضحكه...
الاستثنائي
ماثرو الا اللي مثلهم حثاله اما الشعب المتزن والعاقل لو مليون مشهور مياثر فيه اغلبهم معاه سادس ابتدائي او متوسط في مقاطع غبيه انشهر...
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