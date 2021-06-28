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فيديو.. كويتية: "لو موجودة بموقع مقتل الشرطي كنت أفدي بروحي"

منذ 16 ساعة
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فيديو.. كويتية: "لو موجودة بموقع مقتل الشرطي كنت أفدي بروحي"

خالد الظفيري (صدى):
استنكرت فتاة كويتية قيام بعض الأشخاص بتصوير حادثة مقتل رجل الأمن الذي قُتل غدرًا على يد مقيم سوري، أمس الاثنين.

وقالت الفتاة: "شنو قاعد يصير بالديرة، شنو قاعد يصير بالكويت، بدل انا أوقف أصور، أوقف أساعد صديقي، أوقف استنجد".

وأضافت: "لو انا كنت موجودة، ما كنت راح أسكت على الوضع هذا، كنت راح أفدي بروحي، بس لأني أنقذ الشخص هذا".

وحرصت "صدى" على تغطية تفاصيل الواقعة التي هزت الشارع الكويتي، إذ تم القبض صباح أمس الأثنين، على شخص سوري، قتل رجل مرور ووالدته طعنًا، ثم فارق الحياة بعد إصابته بيده وقدمه، خلال تبادل إطلاق النار بينه وبين رجال الأمن.

وكان الجاني قد طعن والدته عدة طعنات بسبب خلاف بينهما على المال، ليقوم بعدها بقتل رجل مرور في الشارع العام بعد طعنه عدة طعنات قاتلة كما سرق سلاحه وهرب وذلك عندما استوقفه لارتكابه مخالفة مرورية.

بالفيديو .. الشرطي المقتول في المهبولة سعودي من أم كويتية

سوريا
جريمة
قتل
الكويت

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129901
منذ 14 ساعة
جيده ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14188
منذ 14 ساعة
دمها كويتي فعلاً
لللل
لللل عدد التعليقات : 38
منذ 11 ساعة
الله ما اكبر الارنب
تفديه بروحك لو انك موجوده مع العالم بتصورين
قرم
قرم عدد التعليقات : 98
منذ ساعة
سلامة روحك.

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أحدث التعليقات

برق امصحا
هههههههههههههههههه احس المريسل وراء هالخبر
abdul
يعني اللي ياكل نبات تكون نفسيته خايسة مثل الخضروات والفواكه اللى جلس تحت الشمس لمدة ساعتين،
علي النافع
والله والف نعم ب عائلة العبدالكريم من اولهم لى اخرهم ما خلو شي كرم وطيبة نفس واحترام ودين من ابوعبدالرزاق الى اصغر واحد مجلسم...
انا
انا بلغت في تطبيق بلدي عن عمال يسرقون فوانيس الشوارع وشهر الى الان مااستلموا البلاغ من الموقع ورفعت شكوى للوزارة ولاحياة لمن تنادي ....
أبو عبدالله الحربي
الجدال فيه او وجود خلل فيه جدال واقعي وجدال خلل بتعبير او فعل والواقعي واقعي لاجدال فيه 😐

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