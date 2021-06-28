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بالفيديو.. متحدث الأمن العام: لا تهاون مع العمالة المخالفة والسجن والغرامة لمن يُسهل دخولهم

منذ 26 دقيقة
1541
بالفيديو.. متحدث الأمن العام: لا تهاون مع العمالة المخالفة والسجن والغرامة لمن يُسهل دخولهم

الرياض (صدى):
وجه المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، رسالة لمن يقومون بتسهيل دخول العمالة المخالفة وتشغيلهم وإيوائهم، مضيفا أن ذلك يعد جريمة كبيرى موجبة التوقيف، والعقوبات فيها تصل إلى مليون ريال، والسجن من 5 إلى 15 عام، بجانب التشهير بالشخص الذي يسهل دخول أو تشغيل أو إيواء هذه العمالة.

ولفت إلى أن منذ بداية انطلاق الحملة الأمنية ضد العمالة المخالفة إلى الوقت الحالي تم ضبط أكثر من 5 مليون مخالف، مؤكدًا أنه لا تهاون في التعامل مع المخالفين، وذلك بحسب ما حديثه بقناة "السعودية".

وأكد أن تعاون المواطن والمقيم أدى إلى نتائج إيجابية في الحملات الأمنية لضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل.

المملكة
الأمن
الأمن العام
نظام العمل
نظام الإقامة

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
طهور إن شاء الله،
إبن سمومة
الله يرحمه ويغفر له ووالداي وجميع أموات المسلمين.
إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
متقاعد
يجب ان يطردوه من جميع الوظايف معقوله رجل لديه اربع وظايف وفيه ناس جامعيين لديهم موهلات افضل منه مايعرف يتكلم ويعمل باربع وظايف ويمكن...
اهلاوي صريح
مشكلة جمهور العالمي مايتقبل النقد الرجل صادق يجب ع اللاعب النجم البروز بالملعب وترك الامور الاخري للاداره والجمهور اما يكون نجم وسفيه ويخاطب جماهير...

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