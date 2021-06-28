بلدي الباحة يقف ميدانيًا على مشاريع الأمانة الجاري تنفيذها

الباحة (صدى):
وقف رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة الأستاذ أحمد بن مسفر آل هادي ورئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي الأستاذ سعيد حلوان يرافقهم المهندس عبدالعزيز المالكي ممثل الأمانة وكيل الأمين للخدمات وعدد من أعضاء اللجنة ومهندسي الأمانة أمس على المشاريع التي تنفذها أمانة منطقة الباحة المتمثلة في:
١ - الطرق والشوارع المعتمدة بالمخطط التفصيلي لمدينة الباحة امتداد سوق الخضار بتجاه طريق الملك عبدالعزيز ووصلت نسبة الانجاز 95%
٢- منتزة الأمير محمد بن سعود ببهر حيث وصلت نسبة الانجاز 91% ومن المقرر الاستفادة من المشروع بعد الحج .
٣- تطوير المنطقه المركزية داخل مدينة الباحة مرحلة أولى نسبة الانجاز 11%
٤ - تطوير المنطقه المركز مرحلة ثانية نسبة الانجاز 9 %
وشارك في الجولة الميدانية أعضاء اللجنة سعيد حلوان، أحمد بن مسفر آل هادي ، م عبدالعزيز المالكي م عبدالعزيز مطر الزهراني ، عبد الرحمن ملاوي بصحبتهم مهندسي الأمانة م محمد السواط م مؤيد الرفاعي م عبدالإله الغامدي م عادل الغامدي.