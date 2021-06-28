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مشجع مصري يحاول إيقاظ سالم الدوسري من النوم بسبب هدفه في مصر
منذ 4 ساعات
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أحدث التعليقات
لايكي أبو قلب أبيض
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إبن سمومة
طهور إن شاء الله،
إبن سمومة
الله يرحمه ويغفر له ووالداي وجميع أموات المسلمين.
إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
متقاعد
يجب ان يطردوه من جميع الوظايف معقوله رجل لديه اربع وظايف وفيه ناس جامعيين لديهم موهلات افضل منه مايعرف يتكلم ويعمل باربع وظايف ويمكن...
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