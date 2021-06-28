التشهير بمنشأة تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية في مكة 

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت وزارة التجارة عن التشهير بمنشأة تختص بتجارة التجزئة للمواد الغذائية بمكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية "15 عبوة حليب مكثف".
وعرضت وزارة التجارة، الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، والمتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتَيْن على نفقة المنشأة.
وأكدت وزارة التجارة، حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، حيث نص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.