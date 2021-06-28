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التشهير بمنشأة تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية في مكة 

منذ ساعة
1615
التشهير بمنشأة تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية في مكة 

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت وزارة التجارة عن التشهير بمنشأة تختص بتجارة التجزئة للمواد الغذائية بمكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية "15 عبوة حليب مكثف".

وعرضت وزارة التجارة، الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، والمتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتَيْن على نفقة المنشأة.

وأكدت وزارة التجارة، حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، حيث نص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.

 

مكة المكرمة
وزارة التجارة
حليب
عقوبات
الغش التجاري

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
طهور إن شاء الله،
إبن سمومة
الله يرحمه ويغفر له ووالداي وجميع أموات المسلمين.
إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
متقاعد
يجب ان يطردوه من جميع الوظايف معقوله رجل لديه اربع وظايف وفيه ناس جامعيين لديهم موهلات افضل منه مايعرف يتكلم ويعمل باربع وظايف ويمكن...
اهلاوي صريح
مشكلة جمهور العالمي مايتقبل النقد الرجل صادق يجب ع اللاعب النجم البروز بالملعب وترك الامور الاخري للاداره والجمهور اما يكون نجم وسفيه ويخاطب جماهير...

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