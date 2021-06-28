نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. استشارية نفسية : المشاهير ساهموا في التعاسة وإفساد العلاقات الزوجية

منذ 23 دقيقة
1538
بالفيديو .. استشارية نفسية : المشاهير ساهموا في التعاسة وإفساد العلاقات الزوجية

عادل الحربي (صدى):
قالت استشارية نفسية وأسرية، عبير باكدم، إن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ساهموا في تفكيك المنازل وتوتر العلاقة الزوجية.

وأضافت أن بعض المشاهير يتعمدون تصوير أنفسهم بصحبة زوجاتهم ويتظاهرون بالسعادة، ولا يظهرون الجانب الآخر من حياتهم، لكن المشاهد لفيديوهاتهم لا يعرف ذلك فيبدأ يقارن بين حياته وحياتهم، ويشعر حينها بالتعاسة.

وأكدت أن المشاهير ساهموا في زيادة حالات الطلاق وإفساد العلاقات الزوجية، خاصة مشهورات التواصل التي تتباهى بملابسها ومجوهراتها وخروجاتها، مما جعل بعض المشاهدين يشعرون بالنقص، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأشارت إلى أن البعض تأثر بالمشاهير لدرجة جعلتهم يحولون حياتهم لمجرد نسخة من حياة المشهور، فأذا أعلن المشهور عن منتج معين يسارع المشاهد في شراء هذه المنتجات حتى ولو لم يكن يحتاجها.

وأكدت أن بعض الحالات التي باشرتها كانت لسيدات شعروا بالنقص بسبب المشاهير، فضلا عن أن بعضهن طلبوا من أزواجهن توثيق صور من حياتهم لنشرها على تطبيق "سناب سات"، مثلما تفعل مشهورات التواصل الاجتماعي إلا أن الأزواج رفضوا وحدثت مشاكل بينهما.

 

سناب شات
العلاقة الزوجية
تعاسة
استشارية نفسية وأسرية
عبير باكدم

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بلبل البحر
انهبل السوري في المهبولة.. الله يرحم القتيل ويجعله من الشهداء
بلبل البحر
اتقدم الوهيبي على شاعر: "سكنانا"
omar
وينك يا الصرامى يوم النصر يدخل نفسه فى كل صفقه للهلال ما سمعنا صوتك
بلبل البحر
نعوذ بالله من هتك الاستار .. نعوذ بالله من زوال النعمة
omar
بيض الله وجيهكم وسود الله وجهه بس الشباب وين كماماتهم

أخر الأخبار

التشهير بمنشأة تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية في مكة 
التشهير بمنشأة تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية في مكة 
منذ 11 ثانية 999
حذف المواد المتعلقة بـ " حجج الاستحكام " في تعديلات نظام المرافعات الشرعية
حذف المواد المتعلقة بـ " حجج الاستحكام " في تعديلات نظام المرافعات الشرعية
منذ 6 دقائق 1238
التحقيق مع الموظف حق مشروع لصاحب العمل ولا يعني الإدانة أو الشبهة 
التحقيق مع الموظف حق مشروع لصاحب العمل ولا يعني الإدانة أو الشبهة 
منذ 14 دقيقة 1312
بالفيديو .. استشارية نفسية : المشاهير ساهموا في التعاسة وإفساد العلاقات الزوجية
بالفيديو .. استشارية نفسية : المشاهير ساهموا في التعاسة وإفساد العلاقات الزوجية
منذ 23 دقيقة 1538
استشاري: توقف الحصوة أسفل الحالب باتجاه المثانة يسبب ارتجاع البول فوقها ممتدًا للكلية
استشاري: توقف الحصوة أسفل الحالب باتجاه المثانة يسبب ارتجاع البول فوقها ممتدًا للكلية
منذ 44 دقيقة 1574
إسبانيا تحقق الفوز على كرواتيا وتتأهل إلى ربع النهائي
إسبانيا تحقق الفوز على كرواتيا وتتأهل إلى ربع النهائي
منذ 44 دقيقة 1312
كوستا يحظى باهتمام أندية سعودية بعد رحيله عن أتلتيكو مدريد 
كوستا يحظى باهتمام أندية سعودية بعد رحيله عن أتلتيكو مدريد 
منذ ساعة 1650
بالفيديو.. لحظة القبض على إثيوبي مخالف اختبأ في مشب استراحة
بالفيديو.. لحظة القبض على إثيوبي مخالف اختبأ في مشب استراحة
منذ ساعة 4117
ألزم ماعليها صحتها
ألزم ماعليها صحتها
منذ ساعة 714
طبيب يحذر من النوم على البطن
طبيب يحذر من النوم على البطن
منذ ساعة 718