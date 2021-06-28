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إسبانيا تحقق الفوز على كرواتيا وتتأهل إلى ربع النهائي

منذ 44 دقيقة
1312
إسبانيا تحقق الفوز على كرواتيا وتتأهل إلى ربع النهائي

وكالات (صدى):
حقق منتخب إسبانيا الفوز على نظيره الكرواتي بنتيجة "5-3" وتأهل إلى ربع نهائي كأس أوربا لكرة القدم.

وبدأت المباراة بتقدم المنتخب الكرواتي في الدقيقة 20 بهدف بالخطأ سجّله بيدري، فيما أدرك المنتخب الإسباني التعادل بهدف بابلو سارابيا في الدقيقة 38.

ثم سجل المنتخب الإسباني هدفين إضافيين سجّلهما سيزار أسبيليكويتا (57) وفيران توريس (76).

وقلص المنتخب الكرواتي الفارق أولاً بهدف ميسلاف أورسيتش في الدقيقة 85، ثم أدرك التعادل في الثواني الأخيرة من المباراة بهدف ماريو باساليتش.

وبدأ إسبانيا في التقدم بتسجيلها الهدف الرابع في الدقيقة 100 ثم سجل ميكيل أويارزابال الهدف الخامس بعد 3 دقائق، لتحقق أسبانيا التقدم بفارق هدفين.

ولم يسجل المنتخب الكراوتي بعد ذلك من تسجيل أي أهدف ليحقق منتخب إسبانيا الفوز ويتأهل إلى ربع نهائي.

كرة القدم
منتخب إسبانيا
كأس أوروبا
كراوتيا
ميكيل أويارزابال

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