كوستا يحظى باهتمام أندية سعودية بعد رحيله عن أتلتيكو مدريد 

وكالات (صدى):
حظى الإسباني دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد السابق باهتمام أندية سعودية، إلى جانب عروض قطرية، كما سيعلن عن ناديه الجديد خلال الأيام المقبلة.
ولا يزال دييجو كوستا بدون نادٍ منذ رحيله عن أتلتيكو مدريد في يناير الماضي، حيث حظي أيضا باهتمام نادي بالميراس البرازيلي، بنفيكا البرتغالي، بشيكتاش التركي، وولفرهامبتون الإنجليزي، بحسب صحيفة "torcedores".
يذكر أن دييجو كوستا رحل عن صفوف نادي أتلتيكو مدريد، نهاية شهر ديسمبر الماضي، حيث تم فسخ العقد الذي كان ممتدًّا حتى يونيو المقبل، بناء على طلب المهاجم الإسباني.