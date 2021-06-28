السميح: ٧٨ شركة ومؤسسة إعاشة تقدم الوجبات للحجاج في حج هذا العام

حسين العلي (صدى):
ذكر محمد بن يحي السميح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة أنه تقدم ٧٨ شركة ومؤسسة إعاشة في حج هذا العام وجبات الإعاشة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة.
وقال ستقدم هذه الشركات للحجاج ثلاثة وجبات يومياً خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة وذلك بنحو مليون و ٢٠٠ وجبة لافتاً إلى أن هذه الوجبات تكون مسبقة التحضير و آمنة كما يتم إعدادها و تقديمها وفقاً لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء وأمانة العاصمة المقدسة .
وأشار إلى أنه سيتم توفير خدمات الإعاشة لكل حاج في غرفته و خيمته دون الحاجة للتجمع في صالات الطعام.
و أكد أن الجهود الكبيرة التي تبذل من كافة ااقطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن و تطبيق البروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية لكي ينعم حجاج بيت الله الحرام بفضل من الله، بحج آمن صحي يمكنهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.