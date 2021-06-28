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المهندس الفضلي يشهد توقيع اتفاقية لتصنيع لقاح الحمى القلاعية وتأسيس مركز أبحاث للثروة الحيوانية

منذ 11 ساعة
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المهندس الفضلي يشهد توقيع اتفاقية لتصنيع لقاح الحمى القلاعية وتأسيس مركز أبحاث للثروة الحيوانية

سعيد العجل (صدى):
شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، توقيع اتفاقية بين شركتي ماس للخدمات البيطرية، وبايو جينيسيس باجو الأرجنتينية، بهدف تصنيع لقاح الحمى القلاعية، وتأسيس مركز أبحاث متخصص لدعم الثروة الحيوانية وتطويره ليصبح مرجعية لمنطقة الشرق الأوسط.

وقَّع الاتفاقية الأستاذ نواف البراهيم الرئيس التنفيذي لشركة ماس للخدمات البيطرية، والسيد ايستبان توريك الرئيس التنفيذي لشركة بايو جينيسيس باجو الأرجنتينية.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على أن تكون المملكة أول دولة عربية في الشرق الأوسط خالية من "الحمى القلاعية، وتستهدف اتفاقية الشراكة اللاستثمار في انتاج وتطوير اللقاحات في المملكة و الشرق الأوسط وتعزيز الامن والمحافظة على ثروات المملكة ونمو مستقبلها.

وتهدف الوزارة من خلال رعاية الاتفاقية إلى التوسع بتصنيع لقاحات وأدوية متعددة وتدريب الكفاءات السعودية الشابة ونقل التقنية في هذا المجال وجعل المملكة المصدر الرئيسي لإنتاج اللقاحات لدول الشرق الأوسط من خلال المصنع ومركز أبحاث متخصص في دعم الثروة الحيوانية والأمن الغذائي.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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والله لو بيدي مااجدد له ولو بخمسة ريال لاعب مايملك من مهارات كرة القدم المباديء الأساسية دفاع يعتبر كبري لكل المهاجمين

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