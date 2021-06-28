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كابتن طيار يفاجئ والده بكلمات وداعية معبرة في آخر رحلة
منذ ساعتين
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
حسبي الله على من شرَّد المئات من شباب شعب سوريا وجعل فيهم صنو الجريمة مرتفع وضارب في الإسترهاب
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عشت بطلاً .. ومتَّ شهيدا .. بطلاً
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والله لو بيدي مااجدد له ولو بخمسة ريال لاعب مايملك من مهارات كرة القدم المباديء الأساسية دفاع يعتبر كبري لكل المهاجمين
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