جمال عارف يكشف عن سبب عدم دفاعه عن ألقاب الاتحاد:" الشمس لا تحجب بغربال"

طلال الغامدي (صدى):
كشف الناقد الرياضي جمال عارف، عن سبب عدم الدفاع عن الألقاب التي حققها نادي الاتحاد.
وقال جمال عارف:"سألني أحد الزملاء لماذا لا تدافعون عن بطولات الاتحاد التي يسعون إلى تغييبها؟؟.. أجبته بكل هدوء من يثق في بطولاته لا يدخل في صراخ وكأنه في حراج".
وأوضح جمال عارف:"البطولات الرسمية لا يمكن أن تمر على من منحوا مسؤولية التوثيق ولا على المتلقي!!.. الشمس لا تحجب بغربال".
كما طرح جمال عارف استفتاء عبر حسابه على موقع "تويتر"، جاء فيه؛"عندما تفخر وتفاخر بناديك هل من خلال"، حيث أعطى الجماهير 24 ساعة للتصويت على 3 اختيارات، وهي البطولات، الصفقات، المال.