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هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة قلوة بالباحة تنشر محتوى حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً " على الطرق الرئيسة والمحلات التجارية

منذ 14 ساعة
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هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة قلوة بالباحة تنشر محتوى حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً " على الطرق الرئيسة والمحلات التجارية

محمدعبدالله الغامدي (صدى):
نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة المحتوى التوعوي لحملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً "عبر اللوحات في الطرق الرئيسة والأماكن العامة وفي عدد من الأسواق التجارية بالتعاون مع بلدية محافظة قلوة وإدارة عدد من الأسواق التجارية  في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وتهدف الحملة التي جاءت بشعار (فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن) إلى حماية الأمن الفكري للمجتمع ، والتعريف بدور الرئاسة العامة في ذلك، عبر وسائل الإعلام الإلكتروني بالشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

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