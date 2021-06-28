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اغرب حادثة داخل ملعب لكرة القدم
منذ 34 دقيقة
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أحدث التعليقات
حسن البريد ي
جزاك الله خير
ح
جزاك الله خير
رااايق
مسكين هالموطن الكل يشوت فيه ** وياليت يجوب فيه هدف كله برى أو يكون تسلل **** الشكوة لغير الله مذله **
خالد
ازعجونا بالتحول والخصخصة اتاريهم مفلسين
رااايق
تأليف من عندي ** أيشبك ياخي ** ماعندي فلوس اللحين وأنت مستعفل ** أنا قلت بأدفعلك حق القااات بعدين ** ههههههههههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب...
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