نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

توكلنا يعلن عن منح أوسمة للمتبرعين بالأعضاء

منذ 34 دقيقة
1632
توكلنا يعلن عن منح أوسمة للمتبرعين بالأعضاء

الرياض (صدى):
أعلن تطبيق "توكلنا" عن منح أوسمة للمتبرعين بالأعضاء، حيث تمنح لهم من أجل دعمهم معنويا وتمييزهم اجتماعيا.

وشملت الأوسمة، الوسام الذهبي الذي يمنح للمتبرعين بجميع الأعضاء، بينما الوسام الفضي يمنح للمتبرع بعضوين أو أكثر، والوسام البرونزي يمنح للمتبرعين بعض واحد فقط.

يذكر أن عدد المتبرعين بأعضائهم بعد الوفاة تضاعف  إلى أكثر من عشرة أضعاف، أي ما يعادل 115 في المائة، حيث ساهمت هذه الخطوات الاستباقية والمبادرة الملكية بتبرع أكثر من 200 ألف شخص بأعضائهم بعد الوفاة، مقارنة بالعدد السابق الذي كان لا يتجاوز الـ20 ألف متبرع في الأعوام السابقة، مما سيسهم في إنقاذ أعداد كبيرة من مرضى الفشل العضوي، الذين تقدر أعدادهم بالآلاف.

 

 

تطبيق توكلنا
التبرع بالأعضاء
أوسمة
الوسام الذهبي
الوسام الفضي
الوسام البرونزي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

حسن البريد ي
جزاك الله خير
ح
جزاك الله خير
رااايق
مسكين هالموطن الكل يشوت فيه ** وياليت يجوب فيه هدف كله برى أو يكون تسلل **** الشكوة لغير الله مذله **
خالد
ازعجونا بالتحول والخصخصة اتاريهم مفلسين
رااايق
تأليف من عندي ** أيشبك ياخي ** ماعندي فلوس اللحين وأنت مستعفل ** أنا قلت بأدفعلك حق القااات بعدين ** ههههههههههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب...

أخر الأخبار

مانشستر سيتي يفكر في التعاقد مع راموس بعد رحيله عن ريال مدريد
مانشستر سيتي يفكر في التعاقد مع راموس بعد رحيله عن ريال مدريد
منذ 6 دقائق 1147
بالفيديو.. تجول إبل سائبة داخل مخططات ولي العهد السكينة وأمانة العاصمة المقدسة تتفاعل
بالفيديو.. تجول إبل سائبة داخل مخططات ولي العهد السكينة وأمانة العاصمة المقدسة تتفاعل
منذ 23 دقيقة 1458
مريم حسين : الأكل الحيواني ينعكس على شخصية الإنسان
مريم حسين : الأكل الحيواني ينعكس على شخصية الإنسان
منذ 28 دقيقة 321
صادت زوجها يخونها
صادت زوجها يخونها
منذ 29 دقيقة 326
اغرب حادثة داخل ملعب لكرة القدم
اغرب حادثة داخل ملعب لكرة القدم
منذ 29 دقيقة 247
توكلنا يعلن عن منح أوسمة للمتبرعين بالأعضاء
توكلنا يعلن عن منح أوسمة للمتبرعين بالأعضاء
منذ 34 دقيقة 1632
سجن زوج ضرب زوجته وعاشرها بالقوة أمام أعين ابنيهما الصغير
سجن زوج ضرب زوجته وعاشرها بالقوة أمام أعين ابنيهما الصغير
منذ 46 دقيقة 696
5 أسباب وراء شعورك بألم أسفل الجانب الأيسر من الظهر 
5 أسباب وراء شعورك بألم أسفل الجانب الأيسر من الظهر 
منذ 55 دقيقة 1543
أسعار أبرز 5 سيارات "سيدان" في المملكة
أسعار أبرز 5 سيارات "سيدان" في المملكة
منذ ساعة 1316
هيئة السوق المالية تعلن مخالفة مشتبه به بسبب التلاعب في تداولات السوق
هيئة السوق المالية تعلن مخالفة مشتبه به بسبب التلاعب في تداولات السوق
منذ ساعة 1695