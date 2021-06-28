سجن زوج ضرب زوجته وعاشرها بالقوة أمام أعين ابنيهما الصغير

مليكة فؤاد (صدى):
قضت محكمة في المغرب بسجن رجل 5 سنوات لقيامه بضرب وتهديد زوجته وتصويرها في أوضاع مخلة بالآداب أثناء معاشرتها.
وترجع تفاصيل الواقعة عندما ظهرت الزوجة مع طليقة المتهم في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت الزوجة أن زوجها البالغ من العمر 30 عاما يقوم بضربها وتهديدها بالسلاح، كما كان يعاشرها أمام أعين ابنيهما البالغ من العمر 5 سنوات، في منزلهما بمدينة الفقيه بن صالح.
وأكدت أن زوجها كان يصورها في وضعيات مخلة بالآداب، كما أكدت طليقة المتهم أنه أجبر زوجاته السابقات على ارتداء الححاب والبرقع وممارسة الجنس عليهن بطرق شاذة مع تصويرهن.