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5 أسباب وراء شعورك بألم أسفل الجانب الأيسر من الظهر 

منذ 59 دقيقة
1548
5 أسباب وراء شعورك بألم أسفل الجانب الأيسر من الظهر 

أميرة خالد (صدى):
تشعر معظم النساء بألم أسفل الجانب الأيسر من الظهر، وفي الغالب يكون سببه مؤشرًا على مشكلة صحية لا تستدعي القلق.

ونستعرض الأسباب المتوقعة لألم أسفل الجانب الأيسر من الظهر وتشمل إجهاد العضلات: علامات آلام الظهر  ناتجة عادة عن الإجهاد العضلي، مما ينذر بتشنجات عضلية.

العدوى: تسبب عدوى المثانة أو عدوى الكلى اليسرى ألمًا شديدًا، ويصاحبها بعض الأعراض مثل حرق التبول أو الحمى أو القشعريرة.

حصوات الكلى: تسبب ألمًا في أسفل البطن والفخذ وأسفل الضلوع، ومن الأعراض الشائعة وجود دم في البول.

الإجهاد: قد يؤدي النشاط البدني المتكرر، مثل رفع الأثقال أو ممارسة بعض الرياضات، كالتنس والتجديف والجمباز، إلى إجهاد العمود الفقري، وألم في أسفل الجانب الأيسر من الظهر.

 

 

 

حصوات الكلى
الحمل
العدوى
الإجهاد
إجهاد العضلات

التعليقات

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أحدث التعليقات

حسن البريد ي
جزاك الله خير
ح
جزاك الله خير
رااايق
مسكين هالموطن الكل يشوت فيه ** وياليت يجوب فيه هدف كله برى أو يكون تسلل **** الشكوة لغير الله مذله **
خالد
ازعجونا بالتحول والخصخصة اتاريهم مفلسين
رااايق
تأليف من عندي ** أيشبك ياخي ** ماعندي فلوس اللحين وأنت مستعفل ** أنا قلت بأدفعلك حق القااات بعدين ** ههههههههههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب...

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