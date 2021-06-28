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أسعار أبرز 5 سيارات "سيدان" في المملكة

منذ ساعة
1324
أسعار أبرز 5 سيارات "سيدان" في المملكة

أميرة خالد (صدى):
تأتي السيارت من فئة “السيدان” ذات الدفع الرباعي ضمن الخيارات المطروحة في أسواق المملكة، ومن أبرز أنواع هذه الفئة من السيارات سيارة بورشه 911 موديل 2021.

وحصلت هذه السيارة على محرك سداسي الأسطوانات مزدوج التيربو، سعة 3000 سي سي، بقوة 379 حصان، وعزم الدوران 600 نيوتن، وتأتي هذه السيارة بعدة موديلات منها الفئة الأولى ARRERA بسعر 454 ألف ريال.

ويبلغ سعر الفئة الثانية CARRERA CABRIOLET نحو 508 ألف ريال، بينما الفئة الثالثة فيبلغ سعرها CARRERA S 540 ألف ريال، أما الفئة الرابعة CARRERA 4 CABRIOLET، والفئة الخامسة CARRERA 4S، والفئة السادسة فتأتي بسعر 542 ألف ريال، و 574 ألف ريال، و591 ألف ريال على التوالي، بينما يبلغ سعر الفئة السابعة CARRERA 4S CABRIOLET بسعر 625 ألف ريال.

كما تأتي سيارة مرسيدس C 200 موديل 2021 بثلاث نسخ من فئتها، وتحمل ذات نفس المحرك تيربو سعة 2.0 لتر أربع أسطوانات، بقوة قدرها 204 حصان بقوة عزم دوران 300 نيوتن متر، ويبلغ أسعار الفئة الأولى منها 214 ألف ريال، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية COUPE نحو 237 ألف ريال، أما الفئة الثالثة CABRIOLET فسعرها 253 ألف ريال.

أما سيارة بى ام دبليو 320 موديل 2021 فتمتلك محرك 4 سلندر، بسعة 2000 سي سي، بقوة 186 حصان، وعزم أقصى 290 نيوتن.متر، ويبلغ سعرها 222 ألف ريال، بينما امتلكت السيارة كرايسلر 300 موديل 2021 على خيارين من المحركات، أولهما يأتي بسعة 3600 سي سي، ينتج قوة 293 حصان، عزم الدوران 360 نيوتن.متر.

وتأتي الفئة الأولى LIMITED بسعر 144 الف ريال، والفئة الثانية بسعر 169 ألف ريال، والفئة الثالثة LUXURY بسعر 182 ألف ريال، والفئة الرابعة LUXURY بسعر 187 ألف ريال، والفئة الخامسة LUXURY بسعر 196 ألف ريال.

وحظيت كاديلاك CT5 موديل 2021 على منظومة الدفع الخلفى، زودت بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، بقوة 237 حصان، مع عزم دوران 350 نيوتن متر، ويبلغ سعرها 161 ألف ريال.

 

 

بى ام دبليو
سيارة
المملكة
كاديلاك
السيدان
كرايسلر

التعليقات

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أحدث التعليقات

حسن البريد ي
جزاك الله خير
ح
جزاك الله خير
رااايق
مسكين هالموطن الكل يشوت فيه ** وياليت يجوب فيه هدف كله برى أو يكون تسلل **** الشكوة لغير الله مذله **
خالد
ازعجونا بالتحول والخصخصة اتاريهم مفلسين
رااايق
تأليف من عندي ** أيشبك ياخي ** ماعندي فلوس اللحين وأنت مستعفل ** أنا قلت بأدفعلك حق القااات بعدين ** ههههههههههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب...

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