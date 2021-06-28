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هيئة السوق المالية تعلن مخالفة مشتبه به بسبب التلاعب في تداولات السوق

منذ ساعة
1691
هيئة السوق المالية تعلن مخالفة مشتبه به بسبب التلاعب في تداولات السوق

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة عن صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مشتبه به للمادة الحادية والثلاثين والمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وجاء ذلك لإدارته عدد من المحافظ الاستثمارية في السوق المالية السعودية واستخدامها في ممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، وما نتج عن ذلك من الاشتباه في تداولاته من خلال المحافظ الاستثمارية المدارة من قبله على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

وشملت حالات الاشتباه ارتكابه عدد من السلوكيات المخالفة وذلك من خلال قيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع.

ودعت الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.

وأكدت الهيئة أنها ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالف عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقه.

ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالف؛ للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن على الرابط التالي من هـــــنا 

 

 

هيئة السوق المالية
المخالفات
مؤسسات
الأوراق المالية
نظام السوق المالية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ح
جزاك الله خير
رااايق
مسكين هالموطن الكل يشوت فيه ** وياليت يجوب فيه هدف كله برى أو يكون تسلل **** الشكوة لغير الله مذله **
خالد
ازعجونا بالتحول والخصخصة اتاريهم مفلسين
رااايق
تأليف من عندي ** أيشبك ياخي ** ماعندي فلوس اللحين وأنت مستعفل ** أنا قلت بأدفعلك حق القااات بعدين ** ههههههههههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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