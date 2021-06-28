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بالفيديو.. الجهات الأمنية تتدخل لحل أزمة متضرري أراضِ مملوكة للدفاع

منذ 38 دقيقة
1515
بالفيديو.. الجهات الأمنية تتدخل لحل أزمة متضرري أراضِ مملوكة للدفاع

الرياض (صدى):
تحدث بعض متضرري أراضِ مملوكة للدفاع بيعت لهم من أشخاص مختفين عن معاناتهم في فقدان حقوقهم منذ سنوات في عمليات النصب والاحتيال التي تعرضوا لها.

وقال أحد المتضررين "حسين العواد" بأنه احتيل عليه ببيع أرضًا تملكها وزارة الدفاع بالمنطقة الشرقية ورد عليه سالب أمواله قائلاً "بلة البحر"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

ويوجد أيضًا عدد من متضررون احتيل عليهم ببيع أراضي مملوكة لوزارة الدفاع خاطبوا الجهات الأمنية لمحاولة جلب حقهم الذي ضاع منذ سنوات وضياع أموالهم.

وتدخلت الجهات الأمنية بعد 48 ساعة بالتحقيق في هذا الأمر ودعت عدد من المتضررين للتأكد من الأوراق وأخذ التفاصيل المختلفة.

و يعطي هذا الأمل في حل هذه القضية التي تجاوزت الأربع سنوات من أجل أن تعيد الحقوق لأصحابها كما تواصل عدد من المتضررين الذين وقعوا في عملية النصب والاحتيال.

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا سابقًا يفيد وقوع عدد من المواطنين ضحايا لمجموعة من الوسطاء المحتالين الذين باعو نحو 1400 قطعة أرض من مخططين تابعين لوزارة الدفاع بقيمة 60 مليون ريال.

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وزارة الدفاع
الجهات الأمنية
الاحتيال
النصب
بيع الأراضي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
بسم الله ، ويش ذا الأشبااح ..!!
سلطان
صدقت والله كيف تصل با الأنسان يصور انسان وهو يقتل انسان فعلآً ذهبت الرجولة ولم يبقى اشباه الرجال الله المستعان
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجااه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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