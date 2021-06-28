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سائق يدهس امرأة دون علمه

منذ ساعة
523
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129858
منذ 9 دقائق
وليش هي ترزز قدامه ...!!

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
بسم الله ، ويش ذا الأشبااح ..!!
سلطان
صدقت والله كيف تصل با الأنسان يصور انسان وهو يقتل انسان فعلآً ذهبت الرجولة ولم يبقى اشباه الرجال الله المستعان
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجااه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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