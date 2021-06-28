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العبسي يترقب القرار الطبي المتعلق بانضمامه لمعسكر الأهلي في تونس 

منذ 46 دقيقة
1571
العبسي يترقب القرار الطبي المتعلق بانضمامه لمعسكر الأهلي في تونس 

ماجد محمد (صدى):
يترقب مدافع النادي الأهلي، طلال العبسي، القرار الطبي بخصوص انضمامه لمعسكر الفريق، حيث أنه سينطلق  خلال الشهر المقبل في تونس.

كما أن طلال العبسي سوف يواصل برنامجه التأهيلي خلال الفترة القادمة، لحين تحديد الطبيب المعالج موعد حضوره المعسكر من عدمها، بحسب الزميلة "الرياضية".

وكان طلال العبسي خضع لعملية جراحية في الركبة في مايو الماضي بدبي، حيث لم تكتمل جاهزيته لخوض التدريبات.

ومن الجدير بالذكر أن فريق النادي الأهلي يتأهب لخوض معسكره في مدينة طبرقة التونسية تحت قيادة المدرب البلجيكي، بيسنيك هاسي استعدادًا للموسم القادم.

 

تونس
النادي الأهلي
معسكر
طلال العبسي
القرار الطبي

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ابو محمد 😎 ✍️
بسم الله ، ويش ذا الأشبااح ..!!
سلطان
صدقت والله كيف تصل با الأنسان يصور انسان وهو يقتل انسان فعلآً ذهبت الرجولة ولم يبقى اشباه الرجال الله المستعان
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجااه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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