العبسي يترقب القرار الطبي المتعلق بانضمامه لمعسكر الأهلي في تونس 

ماجد محمد (صدى):
يترقب مدافع النادي الأهلي، طلال العبسي، القرار الطبي بخصوص انضمامه لمعسكر الفريق، حيث أنه سينطلق خلال الشهر المقبل في تونس.
كما أن طلال العبسي سوف يواصل برنامجه التأهيلي خلال الفترة القادمة، لحين تحديد الطبيب المعالج موعد حضوره المعسكر من عدمها، بحسب الزميلة "الرياضية".
وكان طلال العبسي خضع لعملية جراحية في الركبة في مايو الماضي بدبي، حيث لم تكتمل جاهزيته لخوض التدريبات.
ومن الجدير بالذكر أن فريق النادي الأهلي يتأهب لخوض معسكره في مدينة طبرقة التونسية تحت قيادة المدرب البلجيكي، بيسنيك هاسي استعدادًا للموسم القادم.