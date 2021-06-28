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واتساب يتيح ميزة جديدة للتسجيلات الصوتية في آيفون وأندرويد

منذ ساعة
1614
واتساب يتيح ميزة جديدة للتسجيلات الصوتية في آيفون وأندرويد

وكالات (صدى):
يعمل تطبيق واتساب على إضافة ميزة جديدة لمستخدميه فيما يخص ميزة إعادة تصميم الرسائل الصوتية ومراجعة الرسائل الصوتية لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون.

ويقوم واتساب أيضًا بالعمل على طرح ميزة جديدة لمستخدمي نظام التشغيل iOS وكذلك نظام تشغيل أندرويد لتحسين خصائص الصوت ويختبر أيضًا ميزة مراجعة الرسائل الصوتية لإصدارها.

وتتضمن الميزة الجديدة عرض "واتساب" علامات موجات صوتية متحركة على غرار إنستجرام أثناء قيام المستخدم بتسجيل رسالة صوتية حيث سيتيح للمستخدمين رؤية تلك الموجات الصوتية فى نفس توقيت التسجبل.

ويعطي المستخدم أيضًا إمكانية إيقاف تسجيل الرسالة الصوتية وسماعها قبل الإرسال والتي ستكون متاحة فقط في الوقت الحالى لمستخدمي النسخة التجريبية.

ومن المتوقع أن يتم طرحها خلال أيام لجميع مستخدمي أندرويد وiOS لهواتف آيفون، كما أن واتساب قد طرح مسبقاً ميزة تسريع سماع التسجيلات الصوتية.

 

واتساب
آيفون
الرسائل الصوتية
هواتف آندرويد
التسجيلات الصوتية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
بسم الله ، ويش ذا الأشبااح ..!!
سلطان
صدقت والله كيف تصل با الأنسان يصور انسان وهو يقتل انسان فعلآً ذهبت الرجولة ولم يبقى اشباه الرجال الله المستعان
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجااه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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