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بالصور.. اتلاف 50 كيلو من الأعشاب المحظورة في محلات العطارة بالخبر

منذ 10 ساعات
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بالصور.. اتلاف 50 كيلو من الأعشاب المحظورة في محلات العطارة بالخبر

سعيد العجل (صدى):
نفذت الفرق الرقابية ببلدية محافظة الخبر، بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالشرقية، أمس الأحد، حملة مشتركة مكثفة على عدد من محال العطارة في أسواق المحافظة التجارية، أسفرت عن اتلاف 50 كيلو من الأعشاب والنباتات الطبية المحظورة.

ومن جانبه، أوضح رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن الحملة التي شاركت فيها الفرق الرقابية من إدارة الخدمات العامة في البلدية، تأتي ضمن الحملات والجولات الميدانية للرقابة على هذه الأسواق، بهدف التأكد من مدى التزامها باللائحة المحدثة للاشتراطات الصحية، وذلك بالتعاون مع فرق فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالشرقية.

وقال "الزايدي" أنه تم خلال الحملة المشتركة لمحال العطارة "الشعيبة" بعدد من أسواق المحافظة، زيارة ٢٥ منشأة، مؤكدًا على أن البلدية حريصة على المشاركة في مثل هذه الحملات، بالإضافة إلى الجولات المستمرة لفرق البلدية خلال مهام عملها اليومية في الأسواق ومنافذ البيع المستهدفة.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
بسم الله ، ويش ذا الأشبااح ..!!
سلطان
صدقت والله كيف تصل با الأنسان يصور انسان وهو يقتل انسان فعلآً ذهبت الرجولة ولم يبقى اشباه الرجال الله المستعان
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجااه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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