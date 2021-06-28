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أفعى تلتهم آخرى
منذ 43 دقيقة
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 129849
منذ دقيقة
سبحان الله ..
.. قذفت اكلها محاولةً لدغ اللي ماسكهااا ..
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لجهنم وبأس المصير انشاء الله . خبر يثلج الصدر. قاتل مفسد في الأرض ، وفطس فطسة كلب. بل يكرم الكلب عنه.
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التعليم للهاويه ... رحم الله مخرجات التعليم القديمه هي الافضل والاحسن ..... مايحصل تدمير تحت مسمى تطوير .
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لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اصرف عنا هذا البلاء وكل بلاء واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين...
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