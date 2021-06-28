فيصل الخراع يتسلم مستحقاته المالية المتأخرة من الاتحاد

نواف السالم (صدى):
كشف الإعلامي علاء سعيد أن لاعب الاتحاد السابق فيصل الخراع تسلم مستحقاته المالية من الاتحاد ، مشيرا إلى أنه لن يتم خصم ثلاث نقاط في الموسم المقبل
وقد أكد نائب رئيس نادي الاتحاد " احمد كعكي " في وقت سابق بأن الاتحاد لن يتعرض لأي خصم للنقاط .
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، عاقبت نادي الاتحاد يوم 31 مايو الماضي بخصم 6 نقاط من الفريق الكروي الأول في بطولة الدوري، وذلك بسبب امتناعه عن تنفيذ بعض قرارات مركز التحكيم الرياضي.
وجاء خصم النقاط الـ6 بعد مضي 30 يومًا من تاريخ الإخطار بقرارات مركز التحكيم الرياضي حول سداد مستحقات فيصل الخراع التي لم يلتزم النادي بتنفيذها، كما امتنع النادي عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي الصادر لصالح وسيط اللاعبين جون فيولا.