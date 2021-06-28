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فيصل الخراع يتسلم مستحقاته المالية المتأخرة من الاتحاد

منذ 21 دقيقة
1475
فيصل الخراع يتسلم مستحقاته المالية المتأخرة من الاتحاد

نواف السالم (صدى):
كشف الإعلامي علاء سعيد أن لاعب الاتحاد السابق فيصل الخراع تسلم مستحقاته المالية من الاتحاد ، مشيرا إلى أنه لن يتم خصم ثلاث نقاط في الموسم المقبل

وقد أكد نائب رئيس نادي الاتحاد " احمد كعكي " في وقت سابق بأن الاتحاد لن يتعرض لأي خصم للنقاط .

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، عاقبت نادي الاتحاد يوم 31 مايو الماضي بخصم 6 نقاط من الفريق الكروي الأول في بطولة الدوري، وذلك بسبب امتناعه عن تنفيذ بعض قرارات مركز التحكيم الرياضي.

وجاء خصم النقاط الـ6 بعد مضي 30 يومًا من تاريخ الإخطار بقرارات مركز التحكيم الرياضي حول سداد مستحقات فيصل الخراع التي لم يلتزم النادي بتنفيذها، كما امتنع النادي عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي الصادر لصالح وسيط اللاعبين جون فيولا.

الاتحاد
فيصل الخراع
المستحقات المالية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. قذفت اكلها محاولةً لدغ اللي ماسكهااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن ساحر ..
4lovex2
تكفى تعال للقصيم تراي مطفر وعلي مخالفات وكحيان مررررره 😅💔
4lovex2
طيب غريبة الشرطي ليش مايستخدم سلاحه 😅
الذوق آلرفيع
اللهم احفظنا واحفظ من حولنا من كل (خطر) وسوء وشر ومكروه اللهم لاتكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله وعافنا بعافيتك

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