نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

التعليم تكشف عن خطة مرحلية للتحول إلى المناهج الدراسية الرقمية 

منذ 10 دقائق
1306
التعليم تكشف عن خطة مرحلية للتحول إلى المناهج الدراسية الرقمية 

الرياض (صدى):
واصلت وزارة التعليم عمليات ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل، واستكمال وصولها لإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، وذلك ضمن جهود الوزارة  للاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

وكانت وزارة التعليم أنهت منذ وقت مبكر مراحل تصميم المقررات الدراسية لجميع المراحل، ومراجعتها، واعتمادها، واستكمال طباعتها، ومتابعة ترحيلها وفق خطة زمنية تضمن وصولها لجميع المدارس في جميع مناطق المملكة قبل وقت كافٍ من بدء العام الدراسي، كما يواصل فريق التطوير الإستراتيجي فى الوزارة جهوده المستمرة للتحوّل إلى المناهج الرقمية، واستبدال الكتب الورقية بالاجهزة الذكية؛ وفق خطة مرحلية تبدأ من العام الدراسي المقبل.

وتتضمن الكتب الدراسية المناهج الجديدة التي تم الإعلان عنها لمادة اللغة الإنجليزية للصفوف الأولية، وكتاب المهارات الحياتية والأسرية، والمهارات الرقمية، والتفكير الناقد، وأدلة المعلم للدفاع عن النفس في المرحلة الابتدائية، ومناهج السنة المشتركة في مسارات الثانوية العامة، إلى جانب تطوير وتنقيح مناهج الدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات والتدريبات في مادتي العلوم والرياضيات.

وأنهت وزارة التعليم، طباعة 28,452,093 مليون كتاب مدرسي للمرحلة الابتدائية، و14,767,573 مليون كتاب مدرسي للمرحلة المتوسطة، و26,886,034 مليون كتاب مدرسي للمرحلة الثانوية، بإجمالي 70,105,700 مليون كتاب مدرسي لمدارس التعليم العام، كما أنهت طباعة 187,266 ألف كتاب مدرسي لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، و375,125 ألف كتاب مدرسي لمدارس تعليم الكبار ومحو الأمية ورياض الأطفال وبرنامج مجتمع بلا أمية، و28,100 ألف كتاب مدرسي للعوق البصري (برايل)، إضافة إلى 22,541   ألف كتاب للطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية لجميع المراحل و1,054,539 مليون كتاب مدرسي للمدارس العالمية، و55,134 ألف كتاب مدرسي للمدارس السعودية في الخارج، و160,350 ألف كتاب مدرسي للمدارس العربية بجيبوتي، و62,156 ألف دليل معلم لرياضة الدفاع عن النفس، و3,500 آلاف كتاب للغة الصينية في المرحلة الثانوية؛ بإجمالي 71,863,645 مليون كتاب مدرسي للعام 1443هـ لجميع المراحل الدراسية للفصل الدراسي الأول.

 

وزارة التعليم
الفصل. الدراسي
العام الدراسي المقبل
التحول
خطة مرحلية
المناهج الرقمية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. قذفت اكلها محاولةً لدغ اللي ماسكهااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن ساحر ..
4lovex2
تكفى تعال للقصيم تراي مطفر وعلي مخالفات وكحيان مررررره 😅💔
4lovex2
طيب غريبة الشرطي ليش مايستخدم سلاحه 😅
الذوق آلرفيع
اللهم احفظنا واحفظ من حولنا من كل (خطر) وسوء وشر ومكروه اللهم لاتكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله وعافنا بعافيتك

أخر الأخبار

الطب النفسي: مشاهد جريمة الكويت تدل على تعاطي مخدر الشبو
الطب النفسي: مشاهد جريمة الكويت تدل على تعاطي مخدر الشبو
منذ 4 دقائق 1147
التعليم تكشف عن خطة مرحلية للتحول إلى المناهج الدراسية الرقمية 
التعليم تكشف عن خطة مرحلية للتحول إلى المناهج الدراسية الرقمية 
منذ 10 دقائق 1306
جميلات كورنيش الإسكندرية في خمسينات القرن الماضي (صورة)
جميلات كورنيش الإسكندرية في خمسينات القرن الماضي (صورة)
منذ 18 دقيقة 302
فيصل الخراع يتسلم مستحقاته المالية المتأخرة من الاتحاد
فيصل الخراع يتسلم مستحقاته المالية المتأخرة من الاتحاد
منذ 21 دقيقة 1472
بالفيديو..باسم ياخور يُغير ملامح زوجته بصورة طريفة
بالفيديو..باسم ياخور يُغير ملامح زوجته بصورة طريفة
منذ 21 دقيقة 173
رجل يفاجئ امرأة بتصرف غريب داخل محطة الوقود
رجل يفاجئ امرأة بتصرف غريب داخل محطة الوقود
منذ 32 دقيقة 516
أفعى تلتهم آخرى
أفعى تلتهم آخرى
منذ 33 دقيقة 455
لص يهرب بطريقة ماكرة
لص يهرب بطريقة ماكرة
منذ 33 دقيقة 316
«الصحة»: تسجيل 1318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 55 دقيقة 1916
الحج والعمرة: جميع عمليات فرز نتائج طلبات الحج تمت بشكل إلكتروني
الحج والعمرة: جميع عمليات فرز نتائج طلبات الحج تمت بشكل إلكتروني
منذ ساعة 1812