نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

صورة نادرة للملك سعود محتضنًا حفيده الأمير خالد

منذ ساعة
1892
صورة نادرة للملك سعود محتضنًا حفيده الأمير خالد

علي القحطاني (صدى):
كشفت صورة نادرة عن الملك سعود - رحمه الله - وهو يحتضن حفيده من ابنته الأميرة موضي بنت سعود - رحمها الله.

وأظهرت الصورة، مشاعر الرحمة والحنو الذي أظهر الملك سعود تجاه حفيده الأمير خالد بن فيصل بن عبدالله بن عبدالرحمن، وذلك عام ١٣٨٠/١٩٦٠ م.

والجدير بالذكر أن الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - ولد فى الكويت يوم 15 يناير عام 1902، وتوفى يوم 23 فبراير عام 1969، كما تولى الحكم بعد وفاة والده الملك عبد العزيز فى الطائف 9 نوفمبر 1953، وبويع ملكًا يوم 11 نوفمبر 1953، وأعلن الملك فيصل بن عبد العزيز ولياً للعهد حينها، كما أن له 53 ابنًا و56 ابنة.

 

الملك سعود
الأمير خالد بن فيصل
الأميرة موضي
أحفاد

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. قذفت اكلها محاولةً لدغ اللي ماسكهااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن ساحر ..
4lovex2
تكفى تعال للقصيم تراي مطفر وعلي مخالفات وكحيان مررررره 😅💔
4lovex2
طيب غريبة الشرطي ليش مايستخدم سلاحه 😅
الذوق آلرفيع
اللهم احفظنا واحفظ من حولنا من كل (خطر) وسوء وشر ومكروه اللهم لاتكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله وعافنا بعافيتك

أخر الأخبار

الطب النفسي: مشاهد جريمة الكويت تدل على تعاطي مخدر الشبو
الطب النفسي: مشاهد جريمة الكويت تدل على تعاطي مخدر الشبو
منذ 4 دقائق 1138
التعليم تكشف عن خطة مرحلية للتحول إلى المناهج الدراسية الرقمية 
التعليم تكشف عن خطة مرحلية للتحول إلى المناهج الدراسية الرقمية 
منذ 10 دقائق 1301
جميلات كورنيش الإسكندرية في خمسينات القرن الماضي (صورة)
جميلات كورنيش الإسكندرية في خمسينات القرن الماضي (صورة)
منذ 18 دقيقة 299
فيصل الخراع يتسلم مستحقاته المالية المتأخرة من الاتحاد
فيصل الخراع يتسلم مستحقاته المالية المتأخرة من الاتحاد
منذ 21 دقيقة 1472
بالفيديو..باسم ياخور يُغير ملامح زوجته بصورة طريفة
بالفيديو..باسم ياخور يُغير ملامح زوجته بصورة طريفة
منذ 21 دقيقة 173
رجل يفاجئ امرأة بتصرف غريب داخل محطة الوقود
رجل يفاجئ امرأة بتصرف غريب داخل محطة الوقود
منذ 32 دقيقة 515
أفعى تلتهم آخرى
أفعى تلتهم آخرى
منذ 33 دقيقة 452
لص يهرب بطريقة ماكرة
لص يهرب بطريقة ماكرة
منذ 33 دقيقة 312
«الصحة»: تسجيل 1318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 55 دقيقة 1915
الحج والعمرة: جميع عمليات فرز نتائج طلبات الحج تمت بشكل إلكتروني
الحج والعمرة: جميع عمليات فرز نتائج طلبات الحج تمت بشكل إلكتروني
منذ ساعة 1812