صورة نادرة للملك سعود محتضنًا حفيده الأمير خالد

علي القحطاني (صدى):
كشفت صورة نادرة عن الملك سعود - رحمه الله - وهو يحتضن حفيده من ابنته الأميرة موضي بنت سعود - رحمها الله.
وأظهرت الصورة، مشاعر الرحمة والحنو الذي أظهر الملك سعود تجاه حفيده الأمير خالد بن فيصل بن عبدالله بن عبدالرحمن، وذلك عام ١٣٨٠/١٩٦٠ م.
والجدير بالذكر أن الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - ولد فى الكويت يوم 15 يناير عام 1902، وتوفى يوم 23 فبراير عام 1969، كما تولى الحكم بعد وفاة والده الملك عبد العزيز فى الطائف 9 نوفمبر 1953، وبويع ملكًا يوم 11 نوفمبر 1953، وأعلن الملك فيصل بن عبد العزيز ولياً للعهد حينها، كما أن له 53 ابنًا و56 ابنة.