عبدالله الشريف لمصوري مقتل رجل مرور بالكويت : لم يعد هناك نخوة أو فزعة

خالد الظفيري (صدى):
علق الأستاذ عبدالله الشريف، مدير تحرير جريدة المدينة سابقا، على جريمة الشاب السوري الذي أقدم صباح اليوم على قتل أمه ورجل مرور بعد طعنهما عدة طعنات قاتلة باستخدام سكين.
وانتقد "الشريف" قيام البعض بتصوير المجرم وهو يطعن رجل المرور دون أن يسارعوا في التدخل لإنقاذه.
وقال الشريف:"جريمة القتل التي هزت الكويت صباح اليوم كانت الناس تصور القاتل وتتفرج على قتله لرجل الأمن دون أن يكلف أحدا نفسه بإنقاذ المقتول".
وتابع:"إلى أين نحن ذاهبون لماذا تبلدت الناس ولم يعد هناك نخوة أو فزعة"، وذلك بحسب تغريدته على حسابه بموقع "تويتر".
يذكر أن والدة الجاني توفيت بعدما فشلت محاولات إسعافها، ليقوم الجاني بعدها بقتل رجل مرور في الشارع العام بعد طعنه عدة طعنات قاتلة كما سرق سلاحه وهرب، وذلك عندما استوقفه لارتكابه مخالفة مرورية، في واقعة تناولت تفاصيلها صحيفة "صدى".
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