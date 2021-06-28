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الأمير فيصل بن مشعل يدشن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالقصيم

منذ 15 ساعة
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الأمير فيصل بن مشعل يدشن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالقصيم

محمد المحسن (صدى):
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز على أهمية البرامج التوعوية والوقائية من أضرار المخدرات كونها تؤثر على الفرد والمجتمع وتفعيل البرامج التوعوية بالتعاون القطاعات الحكومية والجهات الأخرى ذات العلاقة الأمر الذي يسهم في رفع نسبة الوعي تجاه هذه الآفة الخطيرة .

ونوّه سموه بدور وجهود مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة لتعقب المهربين والمروجين والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة وحماية المجتمع من خطرهم والمحافظة على وطن آمن وشباب قادر على البناء والعطاء وحمايتهم من هذه الآفة الخطيرة، مثمناً للقيادة الرشيدة دعمها لهذا القطاع الحيوي المهم ولكل قطاعات الدولة حتى تؤدي دورها في خدمة الوطن والمواطن.

جاء ذلك بعد أن دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم ، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار "شارك حقائق عن المخدرات أنقذ الأرواح" الذي تنظمه إدارة مكافحة المخدرات بالقصيم بالتعاون الجمعية السعودية الخيرية للوقاية من السموم ، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء دكتور مهنا المهنا ونائب رئيس الجمعية السعودية الخيرية للوقاية من السموم المهندس عياد الدلبحي.

واستمع لشرح من مدير مكافحة المخدرات بالقصيم عن البرامج والأنشطة المصاحبة لفعاليات اليوم العالمي والحملات التوعوية والمعارض والندوات التي ستقيمها مكافحة المخدرات بالمنطقة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بمحافظات ومراكز المنطقة.

 

 

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أحدث التعليقات

قرم
لجهنم وبأس المصير انشاء الله . خبر يثلج الصدر. قاتل مفسد في الأرض ، وفطس فطسة كلب. بل يكرم الكلب عنه.
ابو محمد 😎 ✍️
اهل اسكندريه اقدع نااس ..
ابو محمد 😎 ✍️
في التأني السلامه ..
خالد
التعليم للهاويه ... رحم الله مخرجات التعليم القديمه هي الافضل والاحسن ..... مايحصل تدمير تحت مسمى تطوير .
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اصرف عنا هذا البلاء وكل بلاء واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين...

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